Forlán se despide del Atlético rumbo al Inter

El delantero uruguayo Diego Forlán se ha despedido del Atlético de Madrid tras cuatro años en la entidad en un acto en que ha anunciado el acuerdo que le vinculará con el Inter de Milán, en el transcurso de una rueda de prensa convertida en un homenaje del club al delantero charrúa.

Y Forlán ha aprovechado la ocasión para acabar con las tiranteces de los últimos meses respecto a su futuro para despedirse "como un hincha más".

"Las despedidas son siempre difíciles porque son cuatro años, más los tres del Villarreal y ahora en Italia me alejo de España y del cariño que la gente me brindó, que no se me va a olvidar nunca. Con respecto a lo vivido aquí, haber logrado los títulos, no solo eso sino conocer gente espectacular en el equipo y en el club", fueron las primeras palabras de un emocionado Forlán en su adiós como rojiblanco.

"Lo que he vivido aquí ha sido increíble. Cada vez que escuchaba el grito de 'uruguayo' desde la grada no lo puedo olvidar. Aunque tuvimos aciertos y desaciertos, mis equivocaciones también como cuando dije una vez que en ese momento no besaría el escudo, lo más importante es el sentimiento que a uno le queda y me voy siendo hincha del Atlético de Madrid", subrayó.

El Atlético siempre quedará en mi recuerdo y disfrutaré como un hincha más", ha comentado el futbolista que ha ganado la Europa League y la Supercopa de Europa con el conjunto colchonero.

Aunque en estos años es consciente de que ha tenido sus más y sus menos con la afición colchonera. "Siempre fueron menos los que criticaron que los que alentaron. No me arrepiento de nada. De los errores, como hombre, se aprende. No volvería atrás en nada de lo que hice. No cambiaría nada de los años anteriores. En mi persona, los meses malos están en el olvido", explicó.

"No he forzado la salida" Su incorporación al Inter culmina una semana de intensas negociaciones entre las tres partes para la llegada del atacante, de 32 años, al club italiano y pone fin a la brillante trayectoria del ariete en el Atlético, del que se marcha con dos títulos y una Bota de Oro, entre otros éxitos, además de 96 goles en 198 encuentros. Sobre la razón de su marcha, el uruguayo ha declarado que "a veces las cosas no se dan como uno quiere. Hay que vivir el día a día", y ha asegurado que no ha forzado su salida, ya que aún le quedaban dos años más de contrato. "Estoy muy contento con la decisión que tomé, la vida continúa, se van y vienen jugadores y hay que aceptarlo y no tengo problema con nadie. He cumplido los objetivos que nos marcamos. Fue un gustazo enorme ganar títulos aquí", aseguró. Asimismo, sobre su nuevo equipo, el Inter de Milán ha señalado que "me ilusiona el proyecto". "La liga italiana es una de las mejores del mundo. Me ilusiona el proyecto. La vida continúa", ha comentado. A su lado, el presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, que le dedicó unas palabras de homenaje en el comienzo de la rueda de prensa, alabándole como uno de los jugadores más importantes en la historia del club, clave en la consecución de los dos últimos títulos del Atlético, la Europa League y la Supercopa de Europa en la temporada 2009-2010. "En el Atlético estamos orgullosos de que Forlán forme parte de la historia de nuestro club como uno de sus grandes jugadores. Además, fuera del terreno de juego ha sido un embajador fantástico, su formación y experiencia ha fortalecido nuestra marca al mundo entero. Hijo, hermano y nieto de deportistas le ha permitido heredar los valores deportivos de su familia", subrayó sobre la calidad de Forlán.



"Gracias Diego por lo que nos has dado, ésta seguirá siendo tu casa y te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Diego, hasta siempre, ha sido un placer el contar contigo", concluyó el mandatario colchonero.