Vicente del Bosque, seleccionador nacional español, ha asegurado tras conocer que España se medirá a Francia, Bielorrusia, Georgia y Finlandia en el grupo I de clasificación para el Mundial 2014 en Brasil que "hay que tener respeto a todos los rivales".

"Aparentemente Francia es el máximo rival en el grupo, pero sería peligroso y caer en un error grave subestimar a los demás equipos que nos han tocado. No sabemos el clima que podremos tener en esos desplazamientos y hay variables en ese tipo de partidos que hay que manejar. Hoy en día no te puedes fiar de nadie", dijo Del Bosque con cautela al reflexionar sobre el grupo I.



"No hay ninguno equipo fácil", añadió Del Bosque, quien aseguró que habrá tiempo para pensar en el Mundial. "Ahora lo importante se encuentra en la clasificación para la Eurocopa y luego ya pensaremos en nuestros rivales en la clasificación para el Mundial", ha apuntado Del Bosque.