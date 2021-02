Valdés: "No entiendo que critiquen a Messi"

Víctor Valdés ha asegurado estar preparado para el nuevo curso y tener muchas ganas de "revalidar todos los títulos" conseguidos esta pasada temporada.

El portero del FC Barcelona ha confesado que durante las vacaciones ha "desconectado y descansado" mucho, pero ha manifestado estar "muy ilusionado" y con muchas ganas de empezar.

Víctor Valdés ha hablado acerca del clásico que se vivirá en agosto. "A nivel mediático, el del año pasado ya fue un mes muy intenso, y a nivel de fútbol se vio lo que se vio en el campo. Si los medios están todo el día hablando de ello, que es normal, seguro que no van a ser partidos relajados para nada".

Supercopa de España: Barca vs Madrid

Críticas contra Messi

El meta azulgrana ha asegurado que no comprende las críticas que ha recibido su compañero Messi por parte de los aficionados y de la prensa argentina. "No entiendo que lo critiquen en su país. Es verdad que no ha estado muy acertado hasta ahora, pero ya conocemos su calidad y la va a demostrar. El ya sabe de sus condiciones, es consciente de lo que puede dar y tiene que estar tranquilo", ha dicho.

“Conocemos su calidad y la va a demostrar“

No ha querido valorar unas recientes declaraciones de Maradona sobre su juego, en las que declaraba que "hace dos años era pésimo, se metía los goles solo, y en cambio ahora saca balones desde abajo del arco".