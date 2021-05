El jugador del FC Barcelona Pedro Rodríguez ha mostrado sus ganas de que Cesc Fabregas y Alexis Sánchez puedan firmar por el club blaugrana. Además, ha asegurado estar tranquilo por la rivalidad directa que tendría con el chileno por un puesto en el once titular.

"Los dos son muy buenos. Si pueden venir Cesc y Alexis para nosotros será una alegría", aseguró. Aunque tengo más relación con Cesc de la selección, Alexis es un grandísimo jugador y ojalá puedan venir pronto. Son cosas que se encarga el club de ellos y nosotros no podemos hacer nada, tenemos que estar tranquilos y empezar la nueva temporada con muchas ganas", manifestó desde el Nike Camp de Andorra.

En este sentido, aseguró que Alexis es un jugador "de gran nivel" y que sería "una alegría" tenerlo junto a Cesc en 'can Barça'.

"Si el club ha decidido ficharle o fijarse en él es porque puede estar a un gran nivel en el equipo. Competencia la hay con todos los jugadores siempre, durante todo el año, y no es un tema en el que entremos.

Por otro lado, se mostró encantado de poder "vivir el sueño" de jugar para el Barça y se mostró firme sobre una posible marcha al Real Madrid.

"Estoy muy contento de jugar en este gran equipo y, a parte, con todo lo que he vivido en este club sería imposible ya poder jugar en el Real Madrid", sentenció.

"Por el simple hecho de que vine de pequeño, no tanto como algunos de mis compañeros, pero sí es verdad que he aprendido mucho en el Barça, me han enseñado muchos valores y la verdad es que desde pequeñito he sido del Barça y estoy cumpliendo mi sueño", añadió al respecto.