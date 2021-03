Según el FC Barcelona el catalán Cesc Fábregas, mediocentro del Arsenal "está haciendo gestos" para que su traspaso se haga efectivo. Javier Bordas, directivo del Área deportiva del club azulgrana, ha declarado que "el jugador está haciendo gestos y sus propios aficionados creo que no le han puesto en el equipo ideal de este año. Son gestos que acercan".

Por su parte el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, se ha mostrado enigmático en cuanto al fichaje del capitán del Arsenal Cesc Fábregas y se ha limitado a apuntar que el estado de las posibles incorporaciones sigue como estaba.



"Dejemos que el agua corra, que el río fluya y que vayamos a favor de la corriente", indicó el presidente blaugrana.

Respecto a que Cesc no se haya entrenado con el Arsenal, Rosell aseguró que le gusta que los jugadores quieran ir al Barça.



El presidente blaugrana no quiere hablar sobre los futuros fichajes hasta que se hayan concretado: "El tema de Cesc no toca ahora. Si pasa ya se informará en su momento de todo lo que ha pasado", aseveró un Rosell y añadió que "el tema de Cesc y Alexis está como estaba".