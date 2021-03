Cesc Fábregas puede que sepa, pero no contesta. Ante una gran cantidad de medios de comunicación expectantes por oír sus primeras palabras en España, en Madrid, antes de sus vacaciones, no ha dado un puñetazo en la mesa y no ha contribuido a aclarar su futuro ni su posible fichaje por el Barça, para el que en la Ciudad Condal han encendido la cuenta atrás esta semana. De momento, la estrategia del capitán del Arsenal es el silencio.

Lo más que ha dicho lo ha manifestado ante las cámaras de TVE, algo sabido por todos los aficionados y que ya ha manifestado en repetidas ocasiones: "No voy a ocultar que mi sueño siempre ha sido jugar en el Barça", pero tiene claro que no le interesa posicionarse, porque no siente que tenga la sartén por el mango.

"El año pasado me posicioné y quizá me equivoqué", afirmó recordando lo sucedido el verano pasado, cuando hizo explícito sus deseos de fichar por el equipo azulgrana, de cuya cantera procede el '4' de los 'gunners'. Con esas palabras ha querido dejar claro que ha venido a España simplemente de vacaciones y no a hablar de su futuro.

“Para el olor prefiero el Mediterráneo total“

"Ahora, nada de fútbol, sino buenas vacaciones, que desde los 17 no he tenido nada", afirmó Fábregas a los periodistas congregados. El único guiño que ha hecho en un acto publicitario en el que presentaba un perfume ha sido insinuar que en lo que se refiere al olor, prefiere "el Mediterráneo total".



Cesc Fábregas ha insistido una y otra vez, por lo que pueda pasar, que se siente contento en el Arsenal, donde ya lleva seis temporadas. "Si alguna vez tengo que moverme del Arsenal lo diré el día que pase, sin faltar al respeto al club que tanto me ha dado, pero ahora mismo soy jugador del Arsenal y estoy muy contento allí". "Estoy muy contento de estar donde estoy, lo contrario sería engañar a la gente y hacer especulaciones".

Aunque ha matizado que "no todo depende del jugador", en referencia a su entrenador y manager deportivo del Arsenal, el francés Arsene Wenger. "Él es el jefe, el que decide y el que toma las decisiones; él sabe mejor que nadie si quiere vender o no o si quiere que siga", ha afirmado el futbolista catalán, que ha reconocido que lleva seis semanas sin hablar con el entrenador. "Nosotros los jugadores no hablamos con la gente de arriba, pero sí tenemos una gran relación todos los jugadores con el entrenador".

“Yo no voy a hacer lo que ha hecho el Kun“

"Una persona tiene valores o no, y yo no puedo después de ocho años de trabajo, de sentir unos colores, y no puedo permitir que por decir una palabra se vaya todo. Mi manera de actuar siempre ha sido la de la discreción y siempre voy a intentar que sea allí. Siempre voy a intentar respetar a la gente que te ha dado mucho".

La postura discreta de Cesc contrasta con la claridad de Agüero, que fue rotundo al escribir una carta abierta en la que anunciaba su intención "irrevocable" de abandonar el Atlético de Madrid.



"Yo no lo voy a hacer. El 'Kun' habrá decidido que es lo mejor para él. Si algún día me voy del Arsenal, sea hoy, mañana, dentro de cinco años o nunca, lo voy a decir el día que pase y nunca antes. No voy a faltar al respeto al club que tanto me ha dado", ha asegurado.