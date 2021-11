Adebayor, indignado con el Manchester City

Emmanuel Adebayor, delantero del Manchester City, ha mostrado su indignación con la actitud del equipo inglés que no le ha comunicado con claridad que prescinden de él y que estará ausente en la pretemporada en Estados Unidos. "Es hiriente e insultante y dice lo que es el Manchester City, quieren ser el mejor club del mundo, pero la gente que lo dirige no actúa así", ha declarado duramente el togolés.

Según el jugador, que la pasada temporada jugo cedido en el Real Madrid desde el mes de enero, a los rectores de la entidad inglesa "les falta hombría" por no dar la cara con su situación.

"Simplemente recibí un 'email' desde la secretaría de Brian Marwood (el director de fútbol), de una mujer llamada Claire, diciéndome que tenía que volver a los entrenamientos el día 9 de julio y después, hablando con otros jugadores, me enteré de que el equipo se marcha al 'tour' por Estados Unidos el 8", lamentó, en palabras al diario The Sun. "He oído que ha pasado lo mismo con otros seis jugadores", ha añadido Adebayor.

Segun el periodico inglés los otros seis jugadores serían Craig Bellamy, Roque Santa Cruz, Shay Given, Wayne Bridge, Nedum Onouha y Michael Johnson.

El jugador, al que aíun le quedan tres años de contrato,declara que "no tiene sentido" que acuda a entrenar el día 9 sabiendo que va mientras tanto el resto de sus compañeros se encotrarán en la gira y supondría entrenar solo.

Anteriormente el jugador ya declaró que quería quedarse en el Real Madrid, pero al final el club español no hizo efectiva la opción de compra por el delantero, que regresó al Manchester City el 30 de junio.