El Elche CF y el Granada CF se disputarán el ascenso a Primera al mejor de dos partidos. La ida se jugará este miércoles a las 21:00h en el estadio de Los Cármenes y la vuelta el sábado, a la misma hora, en el Martínez Valero. A falta de unas horas para el primer enfrentamiento, en RTVE.es hemos realizado un cara a cara con dos de los protagonistas: el técnico del Elche, Pepe Bordalás y el entrenador del Granada, Fabriciano González 'Fabri'.

El Granada ha llegado a la final tras eliminar en los penaltis al Celta y el Elche tras una gran remontada ante el Valladolid. ¿Quién es ahora el favorito?

José Bordalás - "Cuando llegas a la final no hay un favorito. Nosotros cuando se inició el campeonato no lo eramos, pero conseguimos meternos en los 'play-off'. En esta fase eramos el equipo deseado porque pareciamos los más asequibles, pero hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera tras superar una eliminatoria muy complicada ante el Valladolid. No me atrevo a decir quien es el favorito".

Fabri González - "Yo creo que está como al principio. Antes estaba al 25% y ahora al 50%. La cosa está muy dividida"

Ambos clubes han empatado en los dos encuentros de Liga y quedaron separados por tan solo un punto (Elche 69 puntos y Granada 68) en la clasificación. Ante tanta igualdad ¿el factor campo puede influir?

J.B - "A pesar de que en la eliminatoria las hemos pasado jugando el segundo partido como local. No creo que el factor campo sea definitivo ni determinante porque siempre hay sorpresas y puede pasar de todo".

F.G - "No, yo pienso que no es determinante. Esto se decide en pequeños detalles"

¿Cuáles son las claves para batir al rival?

J.B - "Somos dos equipos que nos conocermos mucho,. Nosotros tenemos nuestras armas pero prefiero no hacer público como afrontarlo. Esta claro que va a ser un partido muy complicado especialmente con ellos como local porque saben crear un ambiente muy hostil como hicieron ante el Celta donde su aficción apedreó el autobús del Celta. Espero deportividad y que gane el mejor".

F.G - "No suelo hablar de tácticas ni claves. Eso pertenece a nuestro vestuario y a nuestro trabajo".

¿Van a cambiar algo de su estilo de juego respecto al realizado esta temporada?

J.B - "No, nosotros somos fieles a nuestro estilo que está muy definido. No es el momento de grandes cambios porque por eso estamos donde estamos. Si hay algun cambio será pequeño en algun aspecto táctico".

F.G - "Cada partido es cada partido. Vamos a tratar de competir con lo que somos y no hay mas vuelta de hoja".

¿Quien es el jugador más peligroso del equipo rival?

J.B - "Tienen jugadores muy veloces como Dani Benitez, o Collantes que está en un gran estado de forma. No podemos decir que un jugador sea determinante, pero si que del mediocentro hacia adelante son ofensivamente muy peligrosos"

F.G - "Yo creo que la peligrosidad del Elche radica en su bloque. Es un equipo muy compacto y guerrillero que compite al límite del reglamento. Si te toca un árbitrio que permite marrullerías y dejar perder el tiempo ... puede beneficiarse el rival porque compite de esa manera".

Cuando se está a un paso de llegar a la máxima categoría del fútbol, ¿cómo se motiva a la plantilla?

J.B - "Yo creo que la motivacion existe y se ve cerca. No es necesario desarrollar una motivación especial o extra. Somos conscientes de que podemos subir".

F.G - "La competición es ese sentido ya existe, Todos los equipos que llegan a una final están supermotivados".

Hace 23 años que el Elche no está en la máxima categoría del fútbol español y 35 en el caso del Granada. Quedarse a las puertas de subir a Primera sería ...

J.B - "No seria una decepción ni mucho menos. Lo que ocurre es que cuando estas tan cerca sería una pena, porque nosotros venimos de sufrir muchos cambios a final de la temporada pasada y durante esta en la que hemos sufrido muchas adversidades por lo que no eramos un equipo en el que se confiaba. Habernos clasificado para el 'play-off' es ya un éxito".

F.G - "Para nosotros la temporada es un éxito grandioso porque nadie se pensaba que un equipo recien ascendido iba a llegar a donde hemos llegado. Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Hemos hecho una campaña extraordinaria. Hemos llegado con mucha ilusión y nosotros seguimos estando ahí".

En los dos partidos que quedan, ¿es vital el apoyo de la afición como jugador número 12?

J.B - "Si, el apoyo es vital. Nosotros este domingo remontamos un 2-0 adverso y no fue solo gracias al esfuerzo de la plantilla sino también al apoyo de la afición".

F.G - "Fundamental para ambos equipos. Para nosotros lo fue con el Celta en casa. La aficion del Granada es señorial".

¿Qué harías por conseguir llevar a tu equipo a Primera División?

J.B - "Yo creo que estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Más no podemos hacer. Somos un club humilde y respetuoso y yo nunca haría algo más de lo que esta en mi mano dentro de la legalidad".

F.G - "Cualquier cosa. Eso ya lo tengo en mi mente, pero no voy a comentar hasta que eso se produzca".

Si su equipo sube a Primera, ¿qué refuerzos urgentes necesitaría para estar a la altura?

J.B - "No es algo en lo que estamos pensando en estos momentos. Subir a Primera es difícil y ahora solo pienso en emplear todos mis esfuerzos en esta ulltima eliminatoria. Tiempo tendremos si conseguimos el ascenso para prepararnos para Primera".

F.G - "Ni zorra idea. Mi mente vive el presente y eso pasa por entrenar, ver videos para preparar el partido, motivar a mi gente, jugar el partido y competir al máximo nivel. Todo lo demás nio se absolutamente nada. El futuro se habla con los resultados del presente.