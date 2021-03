Final Champions 2011 | Barcelona 3-1 Manchester

El entrenador azulgrana, Pep Guardiola, ha asegurado que le gustaría que en el futuro su Barcelona pudiera ser recordado como "uno de los mejores equipos" de la historia, aunque desconoce si será posible.

Después de proclamarse campeón de la Champions League 2011 al ganar por 3-1 al Manchester United en un gran partido, Guardiola desconoce si se pueda comparar a su Barça con los mejores equipos de la historia del fútbol.

"Es imposible saberlo. No he visto al Real Madrid de Di Stéfano ni al Ajax de Amsterdam ni al Liverpool. Nos gustaría que nos recordaran en el futuro como uno de los mejores, pero no sé si lo conseguiremos", ha dicho el técnico azulgrana.

Guardiola ha abordado dos cuestiones fundamentales en la rueda de prensa posterior al partido: el papel de Leo Messi y su futuro como entrenador del Barça.

En cuanto al argentino, su entrenador se deshizo en elogios. "Es el mejor que ha visto y seguramente no veré a otro jugador igual, sin él no tendríamos este salto de calidad. Esperemos que no se aburra y que el club le ponga a su lado los jugadores para que él se sienta cómodo", ha dicho Guardiola, en una clara referencia a la futura composición de la plantilla.

En cuanto a su futuro, el técnico azulgrana ha recordado que le queda un año más de contrato -hasta junio de 2012-, pero también que no sé ve veinticinco años en el Barcelona, el tiempo que lleva Alex Ferguson en el United.

"Mi próximo reto es encontrar jugadores tan buenos, pero está claro en Italia y en España es imposible que un entrenador dure 25 años en el cargo", ha dicho Guardiola, quien ha recordado que cuando ganas "siempre te salen muchas novias", aunque después "las novias te dejan pronto".