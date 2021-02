Solo se han jugado dos de los cuatro partidos en los que Barça y Real Madrid se juegan todos los títulos y ya se han decidido la Liga y la Copa del Rey pero ¿cómo llegan ambos a equipos a la semifinal de Champions? [Las claves de la final de Copa del Rey]



Como todo en la vida, todo depende del cristal por el que se mire y, en este caso, todo depende del lugar donde se lea la prensa. Los periódicos catalanes concluyen que la derrota en Mestalla fue para el FC Barcelona de la misma manera que podía haber sido para el rival y que una victoria en Champions sanará todas las heridas.[Crónica del partido]

En cambio, desde Madrid la victoria en la prórroga es un signo de que, gracias a Mourinho, el equipo blanco ya puede mirar de tú a tú al todopoderoso Barça de Guardiola. Se asemeja esta victoria copera a la que consiguió Cruyff en el 90 contra el Real Madrid y que significó un cambio de ciclo (de la ‘Quinta del Buitre’ se pasó al ‘Dream Team’).

Desde un lugar objetivo, pongamos por ejemplo Valencia (la ciudad escenario que ha sido un ejemplo en todos los ámbitos), uno está obligado a buscar las claves de lo sucedido y aquello que puede marcar el futuro cruce europeo.



La primera impresión es que no hay entrenador en el mundo que mejor sepa buscar los puntos débiles del Barça que Jose Mourinho. El portugués amargó a Guardiola la temporada pasada con un Inter en el que Eto’o estaba obligado a jugar casi de lateral con tal de eliminar a su exequipo y este año el Real Madrid es el único equipo capaz de impedir que el FC Barcelona gane todo.



Desde que es entrenador del Real Madrid, el luso ha cosechado una derrota, un empate y una victoria. La primera fue escandalosa, la mayor derrota de su vida (5-0), pero en los otros dos partidos la diferencia con el rival no fue tan abismal. Hay que pensar que si Mourinho repite en Champions los resultados de esta semana, 1-1 y 0-1, saca el billete para Wembley.



En la Ciudad Condal sin embargo no tienen porqué saltar las alarmas. El equipo ha perdido la Copa pero sigue siendo el mismo y lo más importante, a pesar de todo, sigue manteniéndose fiel a su estilo.