Champions League | Análisis

Tres eliminatorias de cuartos casi decididas. Aunque el casi en Europa y a estos niveles debe ratificarse, de ahí que me gusten los mensajes de prudencia que llegan desde Madrid y Barcelona.



El Real Madrid tenía el martes una cita para reencontrarse con su historia más potente, la Champions. Después de siete años sin afrontar un partido de este nivel, las ganas y la intensidad del Madrid se intuían. La duda era si la ansiedad y el rival iban a tener protagonismo en esta cita.



Afortunadamente, desde el principio todo se puso de cara para el Madrid con el gol de Adebayor y la expulsión de Crouch. Mucha ventaja para un partido donde cualquier detalle se antojaba decisivo. Lo vio tan fácil el Madrid de inicio que tardó 45 minutos en tomarle la medida a un equipo que solo buscaba al grandísimo atleta-jugador que se llama Bale. Cada balón largo se antojaba pelligroso y la carencia de ideas en ataque se hacía patente.



El descanso le vino fantásticamente bien al Madrid, que salió con un puntito más de intensidad y de velocidad en la circulación que terminó por hacer sentir al Tottenham que efectivamente estaba con diez. A partir del segundo gol no hubo partido ni la más mínima opción para un equipo inglés al que todas las circunstancias se le habían puesto en contra y al que se impuso finalmente la calidad del Real Madrid.



Cabe destacar la respuesta de Adebayor en ataque, que demuestra que este Real Madrid puede ganar y marcar gol de muchas maneras. Esa es una de las grandes riquezas del equipo blanco, las alternativas ofensivas son innumerables y muchas veces no necesita jugar bien para castigar con el gol. Adebayor tiene una fortaleza y una capacidad física que le hace ser un jugador diferente al resto de delanteros del Madrid, algo que gestiona y dosifica muy bien Mourinho.



Otra noticia importante para el Madrid fue la aparición estelar en un partido de este nivel de un chico joven pero que empieza a dar muestras de su potencial ante este tipo de citas: Di María. Terminaría destacando el rigurosísimo partido de concentración y de dirección del mismo que hizo Xabi Alonso.

Gran resultado para el partido de vuelta y seguramente también para poder gestionar y dosificar el apasionante mes de abril que se le presenta.

FC Barcelona El Barça transmitía el pálpito de equipo que tiene poco que ganar y mucho que perder en esta eliminatoria, y eso no es algo habitual cuando te juegas unos cuartos de Champions y menos ante un excelente equipo como es el Shakhtar Donetsk, con cuatro delanteros capaces de ser titulares en la mayoría de grandes equipos europeos.



Es por eso que Guardiola nos sorprendió con unas declaraciones poco habituales, alertando a su equipo y al entorno de que no le gustaba ese ambiente de euforia y celebración en el qur parece se habían sumido después de ampliar su ventaja hasta ocho puntos en la liga. Él sabía de las dificultades del rival y el reto y pretendía tener a todo el mundo al cien por cien.



El comienzo del partido dio la razón a Guardiola, a pesar de haber marcado Iniesta muy pronto y de parecer que iba a ser efectivamente un paseo militar. Nada más lejos de la realidad. El Shakhtar consiguió dos cosas: robar muchísimos balones al Barcelona y castigarle con transiciones defensa-ataque rapidísimas. Esa era la mala noticia para el Barça; la buena era que no tuvo reflejo en el marcador en ese elenco de ocasiones y de contras del equipo ucraniano. Por contra, el Barça conseguía con un gran Alves en ataque (pero flojo en defensa) marcar el segundo gol que reflejaba un 2-0 al descanso. Seguro que Guardiola estaba satisfecho por el marcador, pero no por las sensaciones que transmitía el partido.



En el segundo tiempo se vio a un Barça más intenso con un grandísimo Iniesta y con una circulación de balón mucho más segura que en la primera mitad, consiguiendo ampliar el resultado hasta un 5-1 que se antoja suficiente para la vuelta. Pero no duden de que la alerta para el mismo sonará en el equipo culé, porque es la única manera de afrontar este tipo de partidos. Hasta que pase el último cura no temina la procesión.



Y por el premio final merece la pena que tanto Barça como Madrid mantengan la intensidad dentro de una semana.