El delantero de la selección española y del Chelsea, Fernando Torres, ha visitado la Ciudad Deportiva que llevará su nombre en Fuenlabrada, la ciudad del sur de Madrid en la que creció. Además, ha recibido la Medalla de Oro de la localidad. Es el primero en conseguirlo.

“No soy más que ninguno de los fuenlabreños. De hecho, esta medalla es un poco de todos. Es un orgullo ser de Fuenlabrada. Aquí crecí y siempre lo diré bien alto”, decía con la humildad habitual al recibir el galardón.

“Recuerdo cuando mi madre me acompañaba en el Cercanías a los partidos“

“Me acuerdo de cuando mi madre me acompañaba en el Cercanías a los partidos de fútbol, de los amibos del barrio” y ha recordado cuando jugaba en las calles y no negaba que rompieran algún cristal de los vecinos. “Y alguno también nos ha birlado muchos balones”.

A por otra Eurocopa más

El jugador español se concentra con la selección para el partido frente a la República Checa del próximo viernes y no duda sobre cuál es el objetivo de ‘La Roja’: “Lo difícil en el fútbol es aprender a ganar. Tras ganar la Eurocopa de 2008 el reto era conseguir el Mundial y se logró. Ahora queremos romper la historia y ser los primeros en ganar la Eurocopa dos veces consecutivas”, ha dicho Torres.

“Con ganas pero sin ansiedad“

Ahora, ‘El Niño’ quiere volver por la calle del gol, algo que se le resiste desde que viste la camiseta del Chelsea. Hay ganas pero no ansiedad. “Ese primer gol lo espero igual que el resto de aficionados del Chelsea, con ganas pero sin ansiedad. Estoy muy contento con esta nueva etapa y el equipo está ganando. He pasado de una temporada sin retos y oscura a una con posibilidades”, ha señalado Fernando Torres. El delantero ‘blue’ considera que su actual equipo “tiene muchas opciones de ganar la Premier aunque no sean fáciles”.