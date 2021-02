Granero: "La baja de Agüero seguro que afecta al Atlético"

Esteban Granero, centrocampista del Real Madrid, ha reconocido que la baja por lesión del delantero argentino 'Kun' Agüero en el partido de vuelta de cuartos de final de Copa del Rey, "seguro que afecta al Atlético de Madrid".

"El Vicente Calderón es un estadio complicado, en el que la afición siempre responde bien. El Real Madrid tiene una buena racha de resultados allí, aunque la Copa del Rey siempre es difícil. Tenemos una diferencia mínima (3-1) que hemos de mantener. Sabemos que va a ser difícil si no estamos al cien por cien", aseguró a los medios del club Granero.

"La baja de Agüero seguro que les afecta, pero no por ello son peor equipo. Tienen una plantilla más que suficiente para suplir su baja y seguro que nos van a poner en dificultades. El lunes lo demostraron metiendo tres goles", añadió.

Granero ha afirmado que el Real Madrid quiere "ganar todo" esta temporada, de ahí el interés que ha vuelto a mostrar en una competición como la Copa del Rey. "Llevamos unas temporadas haciendo un papel que no se corresponde con el que queremos. Este año estamos jugando de forma más seria y el jueves nos queda rematarlo para llegar a semifinales".

Granero ve clave "no pensar en el resultado" en el Vicente Calderón y ser fieles a su "filosofía y estilo". "Hay que hacer un partido serio, ser un equipo ganador. Un gol por nuestra parte sería importante. Tenemos un equipo más competitivo y eso en las competiciones de eliminatoria directa es importante", valoró.

El partido contra Almeria, "un accidente"

El centrocampista cree que el empate ante el Almería fue "un accidente", aunque admite que hicieron un "partido peor" que los últimos, tras el que han "analizado los errores" y está convencido de que van "a mejorar en el futuro".

No quiso ser crítico con los arbitrajes que recibe el Real Madrid, "los árbitros se equivocan para los dos lados", aunque dejó ver el descontento de los últimos partidos. "Últimamente, hemos tenido algunas situaciones que nos pueden pasar factura en una Liga tan igualada".

Elogió a su entrenador, José Mourinho, que piensa le ha hecho mejorar como futbolista desde su llegada y destacó sus cualidades técnicas. "Hablamos mucho con él. La mayoría de cosas que se dicen fuera no tienen razón de ser. Como técnico le avalan sus títulos y logros, pero como persona puedo decir que hace lo que tiene que hacer para sacar lo mejor de cada futbolista".

"Tiene honestidad. Eso se agradece mucho dentro del fútbol. Me gusta. No he jugado en muchos partidos y jamás le podré reprochar una alineación. Es un entrenador que lo ha ganado todo, te habla a la cara y te dice las cosas como son. Así sólo te dan ganas de trabajar más y convencerle", concluyó.