Luis Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, ha anunciado que el domingo 2 de enero no habrá partidos de Liga si no cambian los horarios y los encuentros se juegan entre las 17:00 y las 19:00 de la tarde.

Rubiales afirmó que el Convenio colectivo firmado entre la AFE y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) indica que el día 2 de enero es un día de descanso para los futbolistas y señaló que están dispuestos a ceder y jugar ese día siempre que sea dentro de ese horario.



"Los jugadores jugarán únicamente de 17:00 a 19:00. Si lo hiciéramos el día 3 nos excederíamos. Ya cedemos jugando un día que tenemos vacaciones. El día 3 tienen total libertad, dentro de los márgenes normales para hacer lo que quieran. Los horarios que han puesto han molestado a muchos compañeros", comentó.

La LFP anunció el martes los horarios de la decimoséptima jornada del campeonato de Liga. En ella, el día 2 de enero se jugarán cinco partidos y ninguno entre las 17.00 y las 19.00, horario con el que cedería la AFE para jugar en una fecha que no entra dentro del Convenio.

El Athletic-Deportivo se disputará a las 16.00; el Barcelona-Levante y el Sporting-Málaga se jugarán a las 18.00, el Sevilla-Osasuna a las 20.00, y el Valencia-Espanyol a las 22.00.

Además, señaló que ha hablado con el 95 por ciento de los capitanes de los clubes de Primera y Segunda División, y que éstos le apoyan en su postura.

"Creo que puedo hablar hasta donde puedo hablar. Los futbolistas jugaremos el domingo de 17.00 a 19.00. Hemos puesto toda nuestra voluntad y hay que aprender a negociar con tranquilidad y respeto. No tiene que crearse esta situación. Esa situación no la ha generado AFE. He dado facilidades, hemos negociado. La Liga ha actuado poniendo los horarios y me parece desafortunado", dijo.

La AFE y la LFP se reunieron por cuarta vez para estudiar las denuncias por impagos en Primera y Segunda división y el cumplimiento del convenio colectivo fijado entre las partes. Del primer punto, Rubiales anunció que puede negociarse en un futuro, pero del segundo, en el que se incluye el día 2 de enero como vacaciones, dijo que hay que solucionarlo antes de la fecha señalada.

"El calendario lo tiene que consensuar la Liga con la AFE. Cuando empezamos a negociar nos hicieron estrujarnos la cabeza y nos plantean jugar el 2 de enero. Por convenio, es una fecha de descanso y hay que buscar otra solución. Planteamos comenzar la Liga una semana antes. Nos dijeron que no por el perjuicio económico", añadió.

"Planteamos también que los clubes de Segunda jugaran los miércoles. Dijeron que no porque las quinielas en Navidad eran rentables. La Liga, entonces, impone de manera unilateral la fecha del 2 de enero sin contar con el consenso de la AFE saltándose los artículos 44 y 11 del convenio", señaló.

Rubiales agregó que "desde el primer momento, desde mayo" la AFE está enviando cartas y "pidiendo reuniones". "Nos dieron audiencia hace dos semanas. A la Liga le hemos ofrecido sabiendo que no jugar perjudica a la competición y a los jugadores. Este atropello nos ha hecho buscar una solución manteniendo el espíritu del deporte, algo que está por encima de cualquier cosa", comentó.

Por último, Rubiales dijo que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzsky, está informado de la situación, y agregó que la AFE se reunirá sin problemas con la LFP en cuanto ésta se lo proponga. "Les pedimos que cambien los horarios y que los pongan en la fecha del día 2 de 17.00 a 19.00. Hace minutos he hablado con Lissavetsky y lo más importante para alguien que se siente deportista es que hay que vislumbrar un convenio colectivo acorde a lo que es este país".