La AMA está investigando con lupa el 'Caso Contador'

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está investigando a fondo el ‘Caso Contador’. El ciclista ingirió una carne de solomillo durante el pasado Tour de Francia, que le produjo 50 picogramos (unidad de masa equivalente a la billonésima parte de un gramo) de clembuterol y que le encontraron en los análisis de orina.

Lo están investigando con tanto detalle que los dirigentes de la AMA han realizado un análisis a la carnicería donde se compró, en Irún (fue en esta tienda según la declaración jurada ante un juez y ante notario que hizo el comprador, José Luis López Cerrón), y del matadero de donde procedía. De entrada, en ninguna de las inspecciones se ha encontrado el más mínimo rastro de clembuterol. Primera mala noticia para Contador.

Por otro lado, el informe de la AMA también deja al ciclista ante otra dificultad. La Agencia se ha apoyado en un estudio de la Unión Europea realizado en 2008. Ese año se analizó la carne de unas 300.000 reses de varios países europeos, entre ellos España, y sólo un animal resultó ser sospechoso de haber sido tratado, engordado, con este producto.

Después de todo, la Agencia Mundial Antidopaje ha entregado un informe al Comité de Competición de la Federación Española de Ciclismo a través de la Unión Ciclista Internacional con estos asuntos que complican más al ciclista de Pinto.

Hay que recordar que el clembuterol es un medicamento prohibido que se utiliza para engordar el ganado más rápidamente ya que tiene efectos anabolizantes que incrementan el tamaño de los músculos y rebajan la grasa en carne. Los carniceros y mataderos que hacen trampa y lo utilizan, no suelen sacrificar las reses hasta después de pasados una veinte días desde la última ingestión de este medicamento. Así no se detectaría el consumo de este producto anabolizante.

El informe de la AMA reconoce que la ingestión de Contador es mínima pero que no tiene porqué ser de carne contaminada. Por otro lado, el corredor sufre asma pero él no puede utilizar el clembuterol como broncodilatador porque éste no lo tiene como autorizado.