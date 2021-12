Alonso: "Toda mi carrera se decidió en la primera vuelta"

El español Fernando Alonso (Ferrari), que abandonó a siete vueltas del final en el Gran Premio de Bélgica, declaró que su carrera se decidió en la primera vuelta, cuando fue embestido por el brasileño Rubens Barrichello (Williams).

"Independientemente del abandono, hemos perdido dos puntos, porque iba octavo o noveno. Son dos puntos que no nos servían para nada y toda mi carrera se decidió en la primera vuelta, en la que perdí todas las opciones", señaló.

"Si hubiese pasado la primera vuelta normal, igual ahora mismo estaba en el podio, así que lo de arrepentirse o no de los reglajes, cuando hay una carrera en la que uno te golpea el coche, te lo daña, quedo en última posición a veinte segundos del penúltimo, remonto, y estaba a diez segundos del podio cuando abandoné, creo que eran perfectos", afirmó Alonso.

Sobre si se habría parado a montar neumáticos de lluvia en la primera vuelta de no haber tenido el accidente, Alonso confesó que "no hubiese entrado a cambiar ruedas", y con respecto a si el coche había sufrido daños en la colisión respondió: "no lo sé exactamente; en las rectas se iba hacia la derecha, algo iba mal".

Preguntado sobre si aún piensa en ser campeón del mundo, Fernando Alonso no dudó ni un ápice en contestar con rotundidad: "Sí". Y con la misma tranquilidad respondió a si el próximo día 8 de septiembre en París, donde se verán las órdenes de equipo del Gran Premio de Alemania, influirá en el campeonato dijo: "no, no creo, tranquilo".

Para Alonso: "Es un campeonato a siete carreras. Es mejor no abandonar en ninguna. Nosotros hemos tenido un abandono hoy, como lo han tenido Button y Vettel, y ahora en la seis que faltan tenemos que recuperar lo que nos hayan sacado hoy Webber y Hamilton".

Y añadió que "es perfectamente posible, porque de una carrera a otra puede pasar de todo". "Primero nos pasó a nosotros en Alemania y en Hungría recuperando 27 puntos en dos carreras. Ahora hemos perdido 25 en una y cada fin de semana puede pasar así: subir y bajar en posiciones y puntos en el campeonato y después de lo perdido hoy no nos queda otra que subir en la próximas carreras".

Del incidente que tuvo en la calle de talleres cuando casi colisiona con Vettel tras montar los neumáticos de lluvia, dijo: "cuando se puso verde el semáforo del 'pit stop' había espacio de sobra para salir. Sólo que al estar mojado y estar las líneas azules del patrocinador, patinaron las ruedas mucho y por eso se acercó tanto Vettel".

Y de su salida de pista dijo: "toqué el bordillo y la hierba artificial y ahí se fue el coche. Faltaban siete vueltas para el final y la octava o novena posición me servía realmente de poco, así que había que arriesgar para sumar más puntos, porque esos no eran representativos".

Por último Fernando Alonso señaló: "antes de comenzase a llover íbamos octavos y los dos Mercedes tenían que cambiar neumáticos porque no habían parado todavía. Así que pensábamos en la sexta posición, que después del golpe en la salida y los daños en el coche era una buena recompensa, pero se puso a llover y los Mercedes aprovecharon para parar y no quedaba otra que adelantar en la pista en las últimas vueltas".