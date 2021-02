Carvalho, nuevo jugador del Real Madrid

Ricardo Carvalho, internacional portugués del Chelsea, ya es nuevo jugador del Real Madrid, según ha confirmado la web del club blanco tras una jornada maratoniana de negociaciones y rumores que fueron surgiendo durante todo el día en Italia.

El internacional portugués, de 32 años, recala en el Bernabéu después de seis años en el Chelsea inglés, club al que aterrizó precisamente de la mano de Jose Mourinho, con quien se va a reencontrar después de que coincidiesen en el Oporto.

El poder contar con jugadores de garantías en el centro de la defensa era una obsesión de José Mourinho, que tras la salida de Metzelder y la lesión de Pepe, consideraba prioritario hacerse con los servicios de un central de garantías como Carvalho, cuyo traspaso habría rondado los 8 millones de euros.

Carvalho, que acumula un total de 19 títulos en su palmarés, luchará con Pepe, Sergio Ramos, Raúl Albiol y Ezequiel Garay por hacerse con un sitio en el centro de la defensa. El luso, un contrastado jugador por su pasado, se reencontrará con Mourinho.

Carvallho y Mourinho llevaron al Oporto a su época más dorada, consiguiendo la Copa de la UEFA en la temporada 2002-2003 y la 'Champions League' en la campaña 2003-04, amén de una multitud de títulos en Portugal.

En sus primeros años en 'los Dragoes', y después de haber formado parte de la plantilla que logró la Liga y la Supercopa de Portugal en la 98-99, Carvalho jugó cedido en el Vitoria de Setúbal y posteriormente en el Alverca antes de regresar a Oporto, donde llegaría su verdadera consolidación.

Así como en su trayectoria de clubes, Carvalho ha sido un destacado jugador en la selección portuguesa, en la que ha disputado un total de 67 partidos y ha marcado cuatro goles hasta la fecha. Fue pieza clave para que Portugal disputase la final de la Eurocopa de 2004 y las semifinales del Mundial de 2006.



Según Bronzetti, el club español se ha decidido por su compatriota Carvalho, toda vez que, según él, el fichaje del lateral derecho brasileño Maicon Douglas Sisenando es un asunto "ya cerrado". Estas declaraciones del agente FIFA llegan después de que el representante de Maicon, Antonio Caliendo, asegurara que las negociaciones entre el Real Madrid y el Inter de Milán por el brasileño no están aún terminadas.

"El Real Madrid está fichando a Ricardo Carvalho. Es un jugador que José Mourinho conoce bien. El técnico pone la mano en el fuego por este defensa , a pesar de que no es muy joven", pues tiene 32 años", comentó el agente FIFA.

"Si Pérez hiciera una oferta por Maicon..."

"En el fútbol no doy nunca nada por seguro. El mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto y todo puede ocurrir, pero depende siempre de los actores, es decir, de los dos presidentes", afirmó el representante de Maicon, quien apostó por un acuerdo de conveniencia para ambas partes. "El único que puede desbloquear esta situación es el presidente del Real, Florentino Pérez. Si él decide presentarse con una oferta...", añadió.

Las palabras de Caliendo llegaron después de que ayer el presidente del Inter, Massimo Moratti, ratificara la permanencia de Maicon en las filas del club italiano para la próxima temporada, a pesar de que, en un hipotético caso, del Real Madrid pudiera llegar una oferta de varios millones de euros por el lateral.

"¿Moratti ha dicho que no lo traspasará ni siquiera ante una oferta de 30 millones? Éstos son problemas del presidente y no del jugador, pero si Pérez hiciera una oferta y la pusiera sobre la mesa...", comentó el agente del brasileño. Pronto el Real Madrid "se dará cuenta de que un campeón como Maicon no se encuentra en cualquier parte", añadió.