Lionel Messi ha afirmado que no siente ningún tipo de presión tras la participación en el Mundial de Sudáfrica y ha matizado la importancia de iniciar la pretemporada y "poder hacer fútbol" con el Barcelona.

A su llegada a Seúl junto a su equipo, el jugador argentino ha afirmado que espera que el Barcelona "lo gane todo", aunque ha puntualizado que "este año será difícil".

El argentino ha reconocido que la eliminación ante Alemania y la carencia de gol durante el Mundial le han afectado. "Me afectó, y mucho, porque no esperaba caer ante Alemania. Pero eso terminó, no se puede hacer nada más y pasó. Mirar atrás sería un error", sentenció.

"Este grupo está otra vez con ganas de empezar. Los campeones del mundo van a venir fuertes y estamos en la mejor manera para arrancar", ha afirmado Messi.

Messi y el brasileño Dani Alves, recién incorporados a la disciplina de Guardiola tras el Mundial, son las principales estrellas azulgranas en la expedición de 28 jugadores elegidos por el técnico. Destacó el recibimiento en el aeropuerto de Gimpo, en Seúl, donde se concentraron aficionados con camisetas del Barça: "Ha sido muy lindo".

No le motiva especialmente Mourinho El futbolista argentino aseguró que su equipo tendrá el objetivo de ganar "todas" las competiciones que habrá en juego esta temporada y que no tendrán ninguna "motivación extra" pese a llegada de Jose Mourinho al Real Madrid.



"Los objetivos son los mismos de cada año. Poder conseguirlo todo. Sabemos que es difícil, pero tenemos una plantilla muy buena para repetirlo. No tenemos presión añadida. Después veremos como se dan las cosas", declaró Messi.



El 'Pulga' afirmó que, pese a que el Real Madrid haya fichado a José Mourinho como nuevo entrenador y se haya reforzado bastante para esta campaña, su equipo no necesita "motivaciones extras" para hacer bien las cosas. "Me siento igual que siempre, tranquilo y con ganas de ayudar al equipo", añadió.