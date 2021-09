El curso ha empezado en Can Barça y el entrenador del vigente campeón de Liga, Pep Guardiola, ha repasado con las preguntas de los periodistas todo lo habido y por haber en la actualidad del club y del fútbol desde que acabó la temporada pasada.

Para empezar, cómo no, el triunfo de España en el Mundial, que para muchos ha acreditado el éxito del estilo de juego consagrado por él en el Barça. Aunque el técnico no ha querido colgarse esa medalla y ha asegurado que el éxito de la selección española en el Mundial de Sudáfrica responde a la conjunción de una serie de estilos y no exclusivamente el modelo del Barça, y ha elogiado al seleccionador Vicente del Bosque.



Pese a la indiscutible ascendencia de los jugadores del Barcelona en la selección -ocho jugadores azulgranas, contando a David Villa, fueron campeones en el Mundial de Sudáfrica-, Guardiola ha recordado que el equipo nacional, "dirigido por un seleccionador que representa muy bien los valores del madridismo", bebe también de otras fuentes, "como la Quinta de Buitre, el Deportivo de Lendoiro e Irureta o el Zaragoza de Víctor Fernández, entre otros".



"Sería injusto aglutinar la victoria en el Mundial en torno únicamente al Barcelona. Cuando un equipo gana un Mundial, el mérito es de todos, y sobre todo, de una extraordinaria generación de jugadores y de su entrenador", ha comentado Guardiola.

El técnico catalán ha trasladado su felicitación a todos los integrantes del equipo español y ha elogiado especialmente a Del Bosque "por el ejemplo que da, como entrenador y como persona".



El triunfo de España en el Mundial es, según Guardiola, "una buena noticia para el fútbol español y para el catalán" y supone un "orgullo" para "los que hemos podido incidir, aunque sea de manera muy pequeña, en este éxito".



Además del estilo Barça, Guardiola ha insistido en que los valores de otros equipos han estado muy presentes en la selección. "Cuando de pequeño veía al Madrid, veía los valores de gente como Camacho o Del Bosque, y eso también está en esta selección. Por eso me alegro de que a gente de este tipo le vayan bien las cosas. Y en el equipo han sido fundamentales jugadores como Casillas, o Marchena o Reina desde dentro, por ejemplo".

"Con mi sanción, el sistema queda tocado"

Guardiola ha asumido que será sancionado por los comités federativos por acusar de haber mentido al árbitro del Almería-Barcelona de la pasada temporada, Clos Gómez, pero ha puntualizado que su castigo demostrará que "el sistema está tocado". El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol abrió un expediente a Guardiola después de que el técnico acusase a Clos Gómez de incluir en el acta palabras que él no había pronunciado, "como demuestran las cámaras de televisión".



El técnico ha confirmado que el club intentará agotar los recursos de apelación para evitar la sanción, aunque ha dado por hecho que le será impuesta una multa (15.000 euros). "Aunque me multen, los árbitros no dicen la verdad, lo que ocurre es que si se da por hecho que falsean un acta, les caería un puro y se han tenido que defender así. Pero ahí están las cámaras, atestiguando que no dije lo que ellos escribieron en el acta", ha insistido Guardiola.



"Si en lugar de decir, 'mienten' hubiese dicho, 'no dicen la verdad', pues probablemente no me sancionarían, ahí está el matiz en este caso", ha precisado Guardiola, tras lamentar que su sanción confirma que el sistema de sanciones aplicado a jugadores y entrenadores "quedará tocado".