La fiesta de la Roja está en las calles

"¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Somos campeones del mundo! ¡Esto es impresionante!" ¡La calle es una fiesta!

La marea roja se ha echado a la calle para celebrar que España ha ganado la final del Mundial de Sudáfrica ante Holanda.

La estampa ha sido la misma por toda España: calles vacías y poco tráfico durante el partido y puntos de encuentro a reventar de seguidores de la Roja.

Tras el pitido final, toda la afición en la calle se ha contagiado por una ola de euforia generalizada mezclada con la sensación de asombro.

Caras de incredulidad y shock entre los aficionados que no terminaban de creerse que España ha ganado la final del Mundial. Harán falta días para asimilar algo tan grande.

El calor no pudo con la gente, que abarrotó las calles de la capital para disfrutar del partido y la posterior fiesta. En Madrid, desde Atocha a Colón se pudo ver una riada de personas que llenaban el Paseo de Recoletos, bien engalanadas con banderas, camisetas y mucha bocina.

Las fuentes de la glorieta de Bilbao o la de Mariano de Cavia (ésta cerca de Atocha) fueron las elegidas por muchos para bañarse tras el triunfo.

Bien entrada la madrugada, seguía la fiesta en el centro de la ciudad. Y aunque los servicios de emergencias han dado cuenta de 260 atenciones, todas eran de carácter leve (torceduras, lipotimias, cortes....). No obstante, un fotógrafo de la agencia Efe informa de varias detenciones, sin más precisiones.

Por toda España la alegría se desbordó

En Barcelona, los mossos también han intervenido en la plaza de España, según informaba Europa Press cerca de las 02.00 horas, aunque Efe apuntaba después que a esa hora la celebración se había desplazado a la plaza de Cataluña, donde 3.000 personas seguían festejando sin problemas.

El Ayuntamiento ha estimado que unas 75.000 personas se han reunido para ver el partido a través de una pantalla gigante instalada en la avenida Maria Cristina. Tras el pitido final del árbitro, se lanzaron fuegos artificiales mientras sonaba la canción We are the champions.

En Valencia, las tracas y los fuegos artificiales tomaron la ciudad por la noche.

Muchos seguidores no perdieron el tiempo para subirse a los vehículos y comenzar a dar vueltas a la ciudad tocando el claxon, un síntoma que indica que la noche se alargó en la ciudad del Turia.

También Zaragoza fue una fiesta en la Plaza del Pilar a pesar del intenso calor. En Pamplona compartieron fiesta los fans de la Roja y los sanfermines y en Valladolid hubo una gran celebración en la plaza Mayor.

La victoria de la selección también se ha celebrado en las calles del centro de Palma de Mallorca, donde miles de personas han abarrotado la Plaza de las Tortugas

Mientras en Sevilla, las mayores concentraciones se vivieron en el auditorio de la Isla de la Cartuja para ver el partido por pantalla gigante.

En Córdoba, una multitud abarrotaba la plaza de las Tendillas, donde el Ayuntamiento había vallado la fuente y el conjunto escultórico del Gran Capitán para evitar su deterioro durante la celebración.

En Granada, cerca de 40.000 personas han celebrado en las calles la victoria, según la Policía Municipal. La velada, no obstante, se empañó por un enfrentamiento surgido entre las fuerzas del orden público y los aficionados, que lanzaron botellas en la fuente de las Batallas, informa Europa Press. Por el momento no hay constancia de heridos ni detenidos.

La Plaza de Santa María, en Lugo, también ha concentrado a un gran número de personas. En Ourense, el lugar de celebracioón es La Plaza Mayor mientras que en Pontevedra es en la Ferrería.