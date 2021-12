El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) optó por el optimismo tras un Gran Premio de Gran Bretaña para olvidar en el que acabó decimocuarto y aseguró que "el Mundial es muy largo" y que "nunca" se piensa "rendir".

"Hoy ha salido mal, pero otras veces saldrá bien. Hay que salir con la cabeza muy alta de Silverstone por lo que hemos hecho. Un buen fin de semana con un coche muy rápido y vamos a luchar por el mundial hasta la última gota de sudor", dijo.

Alonso ha explicado que la carrera ha ido mal "desde la salida". "Llevamos saliendo regular y después en el tráfico y tras la sanción del paso por la calle de talleres, estaba el diecisiete o el dieciocho y he intentado pelear para pasarlo bien, porque sabía ya que los puntos eran imposibles y quería ya disfrutar".

Después del 'drive trough' estaba en el puesto 17 ó 18. He intentado pelear y pasármelo bien. Sabía que los puntos eran imposibles y quería disfrutar", explicó Alonso, que no quiso polemizar con la sanción que sufrió. "Acepto todo lo que decide la FIA, ellos son los árbitros y lo aceptamos. La próxima vez lo tenemos que hacer mejor", se resignó.

Preguntado sobre si le habían dicho que volviera a dejar pasar a Kubica, señaló: "no he preguntado porque desaparecía o tenía que hacer lo que hice, no hablamos de ello porque no había discusión, nos tocamos, los dos nos salimos un poco de la trayectoria de la curva y pensamos que todo se había acabado ahí".

"Estamos justo en el ecuador del campeonato. Todo los puntos perdidos hasta ahora es porque no hemos hecho las cosas tan bien como los demás en esta primera mitad. Por tanto en la segunda mitad tenemos que mejorar para tener un punto más que los rivales al final. El Mundial es largo y nunca nos vamos a rendir", reseñó Alonso tras la carrera.