Del Bosque: "No necesitamos una lección de humildad"

El entrenador de la selección española Vicente del Bosque compareció ante los medios de comunicación en el Green Point Stadium de Ciudad del Cabo antes de medirse este martes a Portugal en octavos de final.

El técnico negó que el perder el primer partido ante Suiza fuera positivo para que el equipo reaccionara y bajara 'a la tierra' tras los elogios recibidos antes del Mundial

"No creo que una derrota venga bien. Nos vino muy mal. Nos produjo una angustia porque nos veíamos en muchas dificultades. Además, no creo que necesitásemos una lección en cuanto a humildad y sobre la realidad del fútbol. Nos damos cuenta de la dificultad que tiene cada partido. No fue una lección esa derrota, fue un gran trastorno".

"Esa primera derrota de Suiza alteró mucho nuestro estado anímico, pero hemos salvado esa situación y nos enfrentamos a estos octavos de final de la mejor manera posible".

Sobre el rival de este martes, Del Bosque señaló que no sólo hay que fijarse en Cristiano Ronaldo, la estrella del equipo portugués, sino que hay que fijarse en el equipo.

"No creo que haya una obsesion por Cristiano Ronaldo. Lo más importante es tener atención sobre Portugal como equipo. Ha demostrado en lo defensivo y en lo ofensivo ser un equipo muy hecho. Gracias al trabajo de su seleccionador han llegado al Mundial en las mejores selecciones".

El salmantino aseguró que Xabi Alonso podrá jugar el encuentro de octavos de final, tras recuperarse del esguince de tobillo que sufrió ante Chile. "Ha entrenado bien. No sabemos como va a evoluconar. Está, creo, en disposición de poder jugar".

“Nadie se conforma con la Eurocopa“

El técnico asegura que sus jugadores tienen ambición y no se conforman con el título conseguido hace dos años en Austria.

"Nuestro discurso siempre ha sido el mismo. Esta selección campeona de Europa no debe conformarse con ese título. Es una generación de jugadores buenos, que han dado lustre al fútbol español y que tiene un desafio por delante que es el Mundial. Nadie se conforma con ese título. Anímicamente es un grupo que sabe los objetivos que tenemos por delante".

Del Bosque tuvo que responder de nuevo al debate del doble pivote Sergio Busquets-Xabi Alonso. "Hablar de fútbol es un debate permanente. Todo el mundo tiene algo de razón. Nos acusan de jugar con doble pivote. Si le ponemos el sello de defensivos a Alonso y Busquets no hay más debate. Si creemos que son ofensivos, y lo estamos viendo a diario, se abre otra idea. Todas las opiniones son respetables. Cada cual tiene recursos para argumentar su opinión. Yo también estoy convencido de que son buenos futbolistas y no impiden el juego de nadie, son socios de todos".