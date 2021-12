Xavi: "No se han cumplido las expectativas"

El centrocampista de la selección española Xavi Hernández reconoció que el equipo no esperaba comenzar el Mundial perdiendo el partido ante Suiza, lo que les ha hecho ir 'a remolque'.

"Está claro que la expectativas no se han cumplido, perdimos el primer partido, todo el mundo esperaba una España clasificada holgadamente. Sabíamos de la dificultad en un Mundial y se ha demostrado, jugando bien y siendo superior incluso un rival como Suiza te ha ganado. No hay que alarmarse, dependemos de nostros mismos".

Por este motivo el internacional ve hacerse con el título un poco más lejos

"Hemos empezado mal, nadie esperaba esa derrota contra Suiza y ahora es a cara o cruz. El fútbol tiene estas cosas, tuvimos desgracia futbolística en el primer partido, perdimos injustamente y ahora no nos queda otra que ir a remolque y ganar a Chile".

Xavi, al igual que el resto de sus compañeros y que el técnico Vicente del Bosque asegura que el equipo no ha cambiado el estilo de juego que mostró en la pasada Eurocopa.

"Para mí no ha cambiado prácticamente en nada, antes jugábamas con dos puntas más claros, con Villa y Torres arriba, y con un centrocampista menos, ahora hemos ganado más presencia en el medio campo. Son variantes ofensivas pero el patrón de juego no ha cambiado".

Conseguir el Mundial sería un colofón fantástico

Con respecto el rival de este viernes, Chile, el futbolista del Barcelona afirma que será un partido muy complicado, destacó la fuerza y lapresión que ejerce el equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

"Nos enfrentamos a ellos en un amistoso. Es un equipo muy guerrero, tienen un entrenador que les aprieta muchísimo en el tema de la presión, no nos van a dejar dos metros a ningún jugador. Será complicado, es un rival muy competitivo".

Sobre un hipotético cruce de octavos con Brasil o Portugal, Xavi afirmó que las dos selecciones son siempre rivales muy difíciles. "Brasil, muy compacta, como siempre, Portugal, muy fuerte el día de Corea, agresividad de cara a la portería"

A nivel personal el catalán aseguró estar bien físicamente con muchas ganas y mucha ilusión. "Me siento una pieza importante en el equipo, estoy la mar de agusto".

Para él, conseguir el Mundial sería un colofón a nivel de títulos fantástico. "He tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel de club, a nivel de selección hemos ganado la pasada Eurocopa. Sinceramente me encantaría ganar este Mundial, es el único título grande que me falta en mi historia"l.