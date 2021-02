Ficha técnica:

0 - España: Iker Casillas; Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets (Torres, m.61), Xavi, Xabi Alonso, Silva (Navas, m.61), Iniesta (Pedro, m.77) y Villa.

1 - Suiza: Benaglio, Lichtsteiner, Senderos (Von Bergen, m.35), Grichting, Ziegler; Barnetta (Eggimann, m.92), Inler, Huggel, Gelson Fernandes; Derdiyok (Yakin, m.79) y Nkufo.

Gol: 0-1, M.52: Fernandes.

Árbitro: Howard Webb (ING). Amonestó a Grichting (m.30), Ziegler (m.73) y Yakin (m.94).

Incidencias: Partido disputado en el estadio Moses Mabhida de Durban ante 62.453 espectadores. Asistieron, entre otras personalidades, los Príncipes de Asturias, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.

La selección española ha debutado en el Mundial 2010 de Sudáfrica de la peor manera posible, perdiendo 0-1 con una de las selecciones que a priori no tenían que causar ningún problema. [Así lo hemos contado]



El gol de Fernandes en el minuto 51' condena a España a ganar como sea los dos próximos encuentros si quiere seguir manteniendo sus opciones al título, ya que Chile sumó sus tres puntos tras imponerse a Honduras.

La derrota no fue la única mala notica del partido, ya que Andrés Iniesta, que salió en el once titular, tras haber superado una pequeña lesión, se tuvo que retirar en la segunda parte tras dolerse de nuevo en su muslo derecho. El jugador del Barcelona fue sin duda el mejor del partido, desequilibrando por la izquierda y regalando balones de peligro a los delanteros.



'La Roja' dominó casi por completo el partido pero no fue capaz de materializar las innumerables ocasiones de las que dispuso durante todo el encuentro, topándose una y otra vez con la defensa suiza o con los tres palos de la portería rival.

El planteamiento que dispuso el alemán Ottmar Hitzfeld para su equipo funcionó a la perfección, cerrarándose muy bien atrás en defensa y esperando un rápido contragolpe para ponerse por delante en el marcador, y eso fue lo que sucedió.

El partido comenzó con un claro dominio del balón por parte de España, algo que podía augurar un gol tempranero. Sin embargo las jugadas de los españoles parecían faltas de cierta velocidad y definición en el pase final.

A pesar de ello, en el minuto 23, Piqué tuvo la ocasión más clara para poner a España mandando en el partido, pero su remate se topó con el cuerpo del portero. El defensa del Barcelona recortó a un suizo y estrelló su remate con Benaglio. Villa también tuvo su oportunidad antes del descanso pero su intento de vaselina se marchó desviado.