Del Bosque: "Es difícil abstraerse del optimismo"

El seleccionador nacional Vicente del Bosque afronta en Sudáfrica su primer mundial como entrenador. El salmantino asegura sentirse ilusionado pero no nervioso.

"Llevo muchos años metido en el mundo de fútbol, he vivido días importantes, pero es verdad que no he tenido la oportunidad de disputar ningún Mundial. Estoy muy contento pero no nervioso. Con sinceridad, estoy tranquilo, preocupado por el rival y porque demos nuestra medida. Pero todo con cierta tranquilidad".

Del Bosque es consciente de la euforia que desata 'la roja' y es siempre el pimero en mantener la calma e intentar que el equipo no se contagie de ese optimismo exagerado.

“Parece como si España jugara directamente la final“

"Es difícil abstraerse de lo que llega desde fuera. Es un optimismo extraordinario, como si España jugará directamente la final. No es así y tenemos jugadores conscientes de la realidad del fútbol. Está muy equilibrado. Cualquiera que quiera conseguir algo debe hacerlo desde el esfuerzo y siendo un buen deportista, enfrentándose a estos retos con la humildad necesaria".

El salmantino no quiso dar ninguna pista sobre si incluirá a Andrés Iniesta en la alineación titular ante Suiza: "Iniesta entrenó ayer y hoy bien, tenemos unas horas para hablar con él y los médicos y tomar una decisión. Pensamos en el mañana pero también en que podemos seguir adelante en esta competición. Los 23 jugadores están en perfectas condiciones para poder jugar".

Sobre el rival de este miércoles, el técnico señaló que es un equipo al que conocen, "más que una selección es un equipo que mantiene la estructura de hace años que juegan juntos", subrayó.

"Tiene un entrenador ejemplar en muchos aspectos, de una gran trayectoria, al que debemos respetar enormemente si queremos ir avanzando. Es la primera oportunidad de intentar superar al rival y lo haremos desde el máximo respeto".