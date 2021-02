El seleccionador nacional de Inglaterra, Fabio Capello, lamentó haber comenzado el Mundial de Sudáfrica con un empate ante Estados Unidos (1-1) y señaló que jugaron mejor que su rival, pero que "esto es fútbol y estas cosas pasan".

Gerrard adelantó a Inglaterra al principio del partido, pero un disparo lejano y sin peligro de Clint Dempsey poco antes del descanso se le escapó a Green y propició el definitivo empate a uno en este encuentro.



"El resultado no es bueno para nosotros. Hemos jugado mejor que Estados Unidos, pero esto es fútbol y estas cosas pasan. Hemos creado muchas ocasiones y hemos hecho un buen partido, pero nos han metido un gol en una acción aislada y desgraciada", dijo el italiano.



"Supongo que la próxima vez tendremos más suerte si jugamos así", comentó Capello, que quiso restar importancia al error del guardameta Robert Green en el tanto de los norteamericanos. "A veces falla un delantero un gol cantado. Otras es el portero el que falla. Además en la segunda parte Green estuvo muy bien", indicó.



Por último, el ex técnico de Real Madrid aseguró que deben pensar ya en su próximo compromiso, el día 18 ante Argelia, y que "lo único que no ha sido positivo" del debut ante Estados Unidos "ha sido el resultado", finalizó.