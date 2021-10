El entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, mostró sus deseos de continuar un año más en el conjunto blanco y destacó que "nadie en el club" le ha comunicado que no vaya a seguir el próximo año.



El técnico chileno, que acudió a un acto benéfico previo al torneo III ProAm Benéfico Sergio Ramos-Fundación Apascovi-Aymerich, destacó que el resultado final de la Liga no depende de su futuro, e indicó que su única preocupación en estos momentos es "acabar bien" el campeonato.



"Por supuesto que quiero seguir. Tengo contrato un año más y nadie en el club me ha dicho que no vaya a seguir. Personalmente estoy muy contento con lo que hemos hecho y muy consciente de lo que hay que mejorar. Hay que sentarse para evaluar qué ha sido lo bueno y qué es lo que hay que mejorar. Estoy preocupado de terminar bien la Liga con el Real Madrid y después ya se verá", apuntó.



Respecto a la última jornada de Liga, en la que el Real Madrid depende de una victoria del Valladolid en el Camp Nou para proclamarse campeón, declaró que "la esperanza es lo último que se pierde" y reconoció que el conjunto blanco tiene "un partido difícil" en Málaga.



"Es un partido difícil, pero lo dijimos hace mucho tiempo, vamos a luchar hasta el final y estamos ahí apretando. En cuanto a mi futuro, no creo que ganar o perder la Liga esté condicionado a lo que sea al futuro del Real Madrid. Lo que sea se hará", finalizó.