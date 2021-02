El centrocampista del Real Madrid, José María Gutiérrez, "Guti", reconoció que ya ha comunicado al presidente Florentino Pérez y al director general del conjunto blanco, Jorge Valdano, la decisión sobre su futuro en el club.



Todo parece indicar que "el 14" madridista abandonará el equipo de toda su vida al acabar la temporada. Así lo dejó entrever tras el partido ante el Athletic de Bilbao de la pasada jornada, cuando se despidió de un sector del público que coreó su nombre tras el encuentro. Guti tuvo que salir del vestuario para agradecer a sus hinchas el calor que le dieron durante el que pudo ser su último choque en el estadio Santiago Bernabéu.



"Prefiero hablar de la Liga. No quiero hablar de mí. El Real Madrid, Jorge y el presidente saben lo que quiero y ya está. Ellos lo saben. Cuando acabe la Liga será el momento de hablar. Me gusta Estambul, me gusta Rusia, me gustan los países árabes, me gusta Inglaterra, me gusta Italia y España. Me gusta todo", bromeó el capitán blanco.



También habló sobre la última jornada de Liga, en la que el Barcelona tiene que perder o empatar ante el Valladolid y el Real Madrid ganar en Málaga si quiere ser campeón. "El que más porcentaje tiene es el Barcelona. Sabemos que juega en casa, pero tenemos nuestra esperanza. Dijimos que teníamos que acabar con 98 puntos y es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, ya no sería perder la Liga, sería que la ha ganado el Barcelona", explicó durante durante un acto benéfico previo al torneo 'III ProAm Benéfico Sergio Ramos-Fundación Apascovi-Aymerich".



"La posibilidad es pequeña, pero todavía la tenemos ahí. Hay un 95 por ciento para ellos, creo que es difícil pronosticar que el Barcelona pueda perder en su casa ante el Valladolid. Pero también se juegan mucho. En ese sentido va a ser un partido difícil", apuntó.



Por último, declaró que el título "no está en manos de Clemente", y añadió que "está en manos de todo el Valladolid" porque "todos se juegan mucho y saben que perdiendo con el Barcelona tienen muchas opciones de bajar".