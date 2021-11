Guardiola busca una remontada de cine

El Barcelona de las 'Seis Copas' se enfrenta a un reto inédito con Guardiola al frente: levantar una eliminatoria con dos goles en contra. Después del 3-1 en Milán, el técnico azulgrana ha tratado de imprimir en el equipo el espíritu de remontada con sus ya clásicas operaciones de motivación [Barcelona - Inter de Milán, en vivo, 20:45h].

Aunque parezca increible, el Barça de Guardiola nunca había cosechado una derrota por más de un tanto hasta su visita a Milán, por lo que el plus de dificultad es máximo para el conjunto azulgrana. Por tanto, Pep no esperó ni un segundo para comenzar con su campaña de motivación.

Todavía en Liga, los jugadores aprovecharon el partido ante el Xerez para mostrar su ambición de remontada. Saltaron al campo con una camiseta que rezaba, en catalán, "Nos dejaremos la piel", el lema elegido para lograr la remontada soñada. A pesar de las dificultades, ganaron ante los andaluces, mantuvieron su liderato en la Liga y recuperaron el ánimo, fundamental para su 'operación remontada'.

00.19 min Los jugadores azulgranas piden a su afición el apoyo para el partido de vuelta de las semifinales de la 'Champions' ante el Inter tras derrotar al Xerez.

Junto al movimiento del club para movilizar a la afición azulgrana, Guardiola ha echado el resto con sus jugadores, que, como Piqué, se han sumado a las proclamas por la remontada: "Me espero el mejor Camp Nou de la historia, uno que no se haya visto nunca. Que no haya ningún asiento libre. Que los jugadores del Inter entren al campo y odien la profesión de futbolista durante 90 minutos".

Ibrahimovic no ha sido menos al afirmar que el Inter deberá enfrentarse no a once, sino "a 100.000", en alusión al gran apoyo popular que tiene detrás el club azulgrana. Asimismo, el sueco ha destacado a Guardiola como el entrenador "más motivador" que ha tenido.