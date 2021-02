'Ibra': "El Inter no jugará contra once, jugará contra 100.000"

Antes de jugar el partido con mayúsculas entre Barça e Inter de semifinales, uno de los llamados a ser protagonistas del choque se muestra confiado y tranquilo aunque sea tal vez "el partido más importante de su vida": "Nunca he estado tan cerca como ahora, en semifinales, pero intento no obsesionarme y estar relajado", asegura el sueco.

“Haremos todo lo posible“

Si algo no le gusta a Zlatan es perder, le gusta "ganar hasta en los entrenamientos". Por eso prefiere pasar página cuanto antes del partido de ida y concentrarse en la remontada en el Camp Nou. "Tenemos la posibilidad de dar la vuelta a la eliminatoria y haremos todo lo posible para conseguirlo".



Para conseguir la remontada, el Camp Nou va a jugar un papel fundamental, como así han venido pidiendo los jugadores desde el momento que finalizó el partido de ida. Al igual que Zlatan, quien considera que el Inter no se sentirá cómodo: "Jugamos en nuestra casa delante de 100.000 aficionados, el Inter no se enfrentará a once jugadores si no que jugará contra 100.000 jugadores en Barcelona", afirma.

Aunque el resultado cosechado en San Siro es significativo, para 'Ibra' no es tan difícil como se pintó tras el primer asalto: "Como ya dije cuando acabó el partido de Milán, un 3-1 es como un 1-0 pero más escandaloso. Tenemos que ganar 2-0 igualmente", aclara.

Se ha confirmado que Sneijder, autor del gol del empate en Milán, podrá estar disponible para Mourinho. Algo de lo que no dudaban los jugadores culés. "Es un jugador muy importante para el inter, el jugador que le faltaba, pero yo no me fijo en los demás, me fijo en nosotros. Debemos hacer nuestro trabajo", apuntilla el sueco.