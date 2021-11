Alonso: "El Mundial es cosa de cuatro escuderías"

Fernando Alonso (Ferrari), que por la mañana ha sido segundo y por la tarde noveno, ha manifestado al final de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, que el trabajo de la jornada ha estado enfocado a comparar los dos tipos de neumáticos puestos a disposición de los pilotos.

"Para mi ha sido un viernes diferente, aquí en Ferrari se trabaja de una forma distinta a la que estaba acostumbrado. Hemos centrado el trabajo de jornada de hoy en comparar los dos tipos de neumáticos puestos a nuestra disposición para preparar la carrera del domingo y para intentar tener una máquina constante en larga distancia", ha comentado Fernando Alonso.

El nuevo piloto de Ferrari ha seguido explicando: "Con las temperaturas tan altas que tenemos aquí, los neumáticos se degradan enseguida, sobre todo los traseros".

Alonso piensa, tras esta primera jornada de entrenamientos libres, que "parece que se confirman los resultados de las pruebas invernales con cuatro equipos que se pueden considerar favoritos, sin descartar alguna sorpresa como Force India".

Preguntado sobre si en Ferrari están trabajando en un alerón trasero como el de Mclaren, que ayer recibió el visto bueno del delegado técnico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dijo de una forma contundente: "Si".

Por último, del nuevo trazado del circuito Fernando Alonso, ha comentado: "No me disgusta, es divertido, aunque hay algunos baches de más. Cuando recorrí el circuito en bicicleta no se podían apreciar".

De la Rosa: "Entrar en la Q3 va a ser duro" Para Pedro Martínez de la Rosa (Sauber): "Entrar en la Q3 va a estar muy duro, porque prácticamente ya hay ocho plazas adjudicadas y luego hay otros seis u ocho coches que se van a pegar por las dos restantes y aquí los Force India van a ser un rival muy duro para entrar". Para De la Rosa: "el día ha sido interesante, sobre todo porque nos hemos encontrado un circuito difícil, la nueva sección esta muy bacheada, patinaba mucho y hemos tenido que cambiar mucho el coche entre la primera y la segunda sesión". Señaló que: "Lo interesante es que ahora, al final, el coche iba mucho mejor, todavía tenemos mejorar mucho el coche para mañana, si queremos puntuar, pero en general contento porque hemos conseguido mejorar el coche a lo largo del día y yo personalmente porque volvía a un Bahrein nuevo".