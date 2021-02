Domenech: "Había silbidos a los 20 minutos, es una pena"

El seleccionador francés, Raymond Domenech, afirmó que España es uno de los favoritos para el Mundial de Sudáfrica y aseguró estar más tranquilo porque Francia no se lo cruzaría hasta una final mundialista.

"Confirmo que España es un auténtico favorito para el Mundial. Conocíamos la calidad de su juego y de sus jugadores, y lo hemos confirmado esta noche", señaló el técnico, quien agregó que no piensa en la forma de parar al combinado español en el Mundial porque sólo se encontraría con ellos en una final.

"Para entonces ya veremos lo que hacen los otros", agregó.

Domenech aseguró que no es tan "catastrofista" como el público sobre el juego de su equipo y señaló que vio "cosas positivas" como la presión para recuperar el balón, aunque reconoció que no supieron que hacer con él cuando lo tuvieron.

El seleccionador francés se deshizo en alabanzas al juego de España. "Hemos supervisado a España en una decena de partidos. Incluso cuando perdieron contra Estados Unidos el balón es intocable para el rival y te hacen muchas ocasiones", dijo.

Nosotros se lo hemos quitado y el partido se definió en dos errores. No soy tan catastrofista como parece. Hemos tenido un gran equipo en frente y no nos han dominado tanto. Hay cosas de Francia que se pueden salvar de cara al Mundial", comentó.

Domenech lamentó los silbidos del público y señaló que no ayudan a los jugadores, que necesitan del apoyo de la grada para preparar el Mundial de Sudáfrica.

"No se puede marcar en cada ataque y ha habido silbidos a los 20 minutos. Es una pena. En esta época del año siempre hemos perdido partidos. Atravesamos un momento difícil y los jugadores necesitan el apoyo del público", agregó.

Sobre Thierry Henry afirmó que lo ha visto "en mejor forma", pero señaló que es normal puesto que no es titular en el Barcelona. "Para eso están los partidos de preparación, para poner a todos al mismo nivel", señaló.

"Nada me preocupa en este momento, hay algunas preguntas que me hago, pero no es el momento de hacerlo", indicó.

Domenech se refirió a la situación de Franck Ribéry en la banda derecha, un lugar en el que el futbolista del Bayern de Múnich ha dicho que no quiere jugar.

"Es una suerte tener jugadores de alto nivel, polivalentes, que nos permiten tener ocasiones de desequilibrar a los rivales. Él es consciente de que el equipo es la base del éxito", comentó