La cantera derrota a un cándido Racing

Ficha técnica:



4 - Barcelona: Valdés; Puyol (Jeffren, m.68), Piqué, Márquez, Maxwell; Touré (Thiago, m.76), Busquets, Iniesta, Bojan, Henry (Pedro, m.76) y Messi.



0 - Racing Santander: Coltorti; Crespo, Henrique, Torrejón, Oriol; Toni Moral (Arana, m.60), Diop, Lacen, Serrano; Canales (Luis García, m.76) y Xisco (Luisma, m.71).



Goles: 1-0, m.7: Iniesta. 2-0, m.29: Henry. 3-0, m.34: Márquez. 4-0, m.84: Thiago.



Árbitro: Fernández Borbalán (Col. Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Toni Moral (m.33), Márquez (m.38), Touré Yayá (m.43), Henry (m.54), Oriol (m.54), Serrano (m.82) y a Henrique (m.89)



Incidencia: Asistieron al encuentro 75.935 espectadores en partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada disputada en el Camp Nou. Antes del inicio del partido se jugó un minuto de silencio en memoria de Jaume Rigual, jugador del Barça en la década de los treinta, recientemente fallecido.

Casi sin despeinarse y al ralentí el Barcelona derrotó por 4-0 a un inocente Racing de Santander [Estadísticas]. Los azulgranas aprovecharon las concesiones en defensa de los cántabros para vencer en el Camp Nou y mantenerse líderes en la Liga.



Un clamoroso error de la defensa y del portero Coltorti permtieron que a los siete minutos Iniesta abriera el marcador. Dos goles más de falta de Henry y Márquez y otro del joven Thiago en la segunda parte certificaron una fácil victoria del Barcelona, que prepara ya su partido de Liga de Campeones ante el Stuttgart.



Todo fue cuesta abajo para el Barça. Ni un recuerdo para la derrota de hace una semana en el Calderón, nada de mirar hacia a la grada para ver allí sentados a Xavi, Alves, Keita, Abidal e Ibrahimovic, que se sumó a última hora a la lista de lesionados por unas molestias.



Desde que Iniesta, que hoy jugó su partido número 300 como azulgrana, en la primera llegada de los de Guardiola acertó, el partido apenas tuvo historia. Los azulgrana recuperaron a Márquez y Piqué en la defensa; Iniesta hizo de Xavi y también de Iniesta y adelante al Barça no le hizo falta ni la magia de Leo Messi.



Marcó el albaceteño en el minuto 7 y abrió la lata. Iniesta no marcaba desde aquel tanto conseguido en Stamford Bridge. No es el manchego un tipo que viva del gol, de hecho conviene con el que le pregunta que le falta marcar para ser aún más completo y hoy acertó.



Fue un error de la zaga cántabra, un servicio largo de Márquez y el balón le cayó a Iniesta dentro del área y desmarcado. Con el 1-0, en el minuto 7, el partido ya tenía otro guión.



Probó el Barça la consistencia de la pareja Touré-Busquets en la medular, mientras que el Camp Nou vivió pendiente de Sergio Canales, de cómo se desenvuelve el futuro jugador del Real Madrid, al que los aficionados le recibieron ya como tal, con pitos, algo que se repitió cada vez que tocó el balón.



Canales vivió de dos lanzamientos de falta que sorprendieron a la defensa local, pero poco más, perdido entre la ineficacia de su equipo y la superioridad del Barça. La primera aparición de Messi fue para que Coltorti se luciera, después de una buena combinación con Busquets; Bojan también probó la calidad del meta suizo, que no pudo hacer nada en la acción del 2-0.



Thierry Henry volvió a la delantera titular después de tres partidos ausente. El francés, intermitente, tuvo la virtud de aprovechar la primera ocasión que tuvo. Lanzó una falta, la barrera cántabra se abrió y marcó el 2-0 en el minuto 29.



Cinco minutos después, la calidad del gol de Márquez está fuera de toda duda. El mexicano, en otro lanzamiento de falta directa, colocó el balón junto al palo derecho de la meta del Racing. En 34 minutos y con 3-0, el partido ya estaba decidido.



Lo intentó el Racing y marcó Xisco en fuera de juego, pero la posesión, el juego y las ocasiones eran del Barça, hasta el punto de que Messi (m.43) y Bojan (m.45) tuvieron muy cerca el cuarto.