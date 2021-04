Guardiola: "Esta Liga se va a decidir al final"

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, se mostró satisfecho con el juego de su equipo pero cree que "se puede hacer más" y que hay que seguir "atentos", ya que el conjunto blaugrana sigue cometiendo "errores" en algunas jugadas, por ejemplo en jugadas a balón parado.

"Creo que podemos hacer las cosas mejor, podemos generar más ocasiones de gol y más control del juego. Que hayamos mejorado en las jugadas a balón parado es consecuencia de tener una alta posesión de balón, pocos goles en contra y pocas faltas. Aún así, siguen siendo jugadas peligrosas y hay que seguir atentos, si no sufriremos. Seguimos haciendo errores en como defendemos estas acciones. No creo que seamos muy correctos en estas jugadas", admitió.

El Molinón es un estadio que le trae un "buen recuerdo" pero también es consciente de lo "complicado" que es jugar allí. "En su casa son muy fuertes, conceden muy pocas opciones de gol, solo les han hecho seis goles en su campo. De los 24 puntos conseguidos, 18 han sido en El Molinón. La esencia de Preciado vive en el equipo, esa esencia dinámica y alegre como su entrenador. Van mucho para arriba y están mostrando mucha solvencia", analizó.

Respecto a la baja de Dani Alves para este partido frente al Sporting, Guardiola tuvo palabras de elogio hacia el lateral brasileño e insistió en que, a pesar de lo "importante" que es para el equipo, prefiere no "arriesgarle" y su recambio aportará "otras cosas".

"No está del todo fino y no hay necesidad de sobrecargarlo. Tiene unas pequeñas molestias pero no es broma y no se puede jugar con ello. Nadie puede hacer lo que hace Dani pero el que salga nos dará otras cosas. Tengo la sensación que ha dado un salto brutal el último mes. Cosas del juego que no acababa de ver claro, ahora sí lo hace. Es imposible que le pueda hacer ningún reproche. Es una pasada su mentalidad y espíritu ganador", aseguró.

Guardiola no quiere oír hablar de que el Barcelona tiene un calendario favorable, ya que cree que es "el primer paso" para que puedan sorprenderte. "No hay nada asequible. No hago caso a estadísticas. Esta Liga se va a decidir al final. Tanto el Madrid como el Valencia o nosotros somos candidatos a ganarla", aseguró.

Sobre todos los elogios y reconocimientos que el técnico blaugrana sigue recibiendo, Guardiola admitió que le "incomoda" y, en ocasiones, lo encuentra una "tontería" porque cuando las cosas vayan mal, algo que "pasará", habrá que intentar no reprocharse nada.