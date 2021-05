Son una particular selección de fútbol. No defienden un color, sino, una docena de ellos y su vestuario debe ser una locura: porque hay leones, gallos naranjas, jalapeños gigantes y hasta marcianos. Por no hablar del idioma en el que se entenderán, porque son cada uno de un lugar del mundo.

Nacieron para animar al público y para ser 'embajadores' de cada organizador, y poco a poco, se 'han ganado el puesto' y muchos de ellos siguen siendo iconos tanto dentro como fuera de sus países. Ahora, llega Zakumi, un leopardo con el pelo verde que es el elegido por Sudáfrica 2010 para unirse a este selecto club.

Es el lado más divertido y creativo de las grandes 'fiestas' del fútbol que tiene lugar cada cuatro años. Son las 11 mascotas de los Mundiales anteriores al de este verano en Sudáfrica.

Inglaterra 1966 World Cup - Willie

Fue la primera mascota del Mundial. Un simpático león con la bandera británica en la camiseta. Un guiño a los tres leones del escudo de Inglaterra, que tuvo su origen en el escudo de armas introducido por el rey Ricardo I durante la última década del siglo XII.

México 1970 - Juanito

Un niño regordete, con mofletes y cara de no haber roto un plato y el ombligo al aire. Todo debajo de un gran sombrero de charro, típico mexicano, que parecía casi más grande que el pobre chaval. No era una mascota especialmente creativa, pero ya veremos, que unos años más tarde se desquitarían los mexicanos.

Alemania Occidental 1974 - Tip y Tap

Hermanos, vestidos de futbolistas y residentes en las dos Alemanias. Así nacieron Tip y Tap: uno rubio, el otro moreno, uno más alto que el otro, y de nuevo, los dos con el ombligo al aire. Una imagen con cierto aire infantil, con dos guiños. En las zapatillas de uno de ellos se leía e "wm" que quiere decir "Weltmeisterschaft" y en el de su hermano el número "74". Los dos juntos, a modo de jeroglífico, formaban el mensaje "Campeonato del Mundo 74".

Argentina1978 Gauchito - Mundialito

La mascota en Argentina 1978 fue de nuevo un niño vestido de futbolista. Equipado con el uniforme albiceleste y con un sombrero, una fusta y un pañuelo. Recuerda a la de México 1970. Una imagen con cierto aire infantil e inocente. Como pasaba con Juanito, tampoco Gauchito tenía pinta de haber roto ningún plato con su balón, que le acompañaba a todas partes.

España 1982 - Naranjito

Toda una revolución. Al principio no fue muy popular, pero poco a poco, Naranjito se convirtió en un icono.

Su creador, Jose María Martín Pacheco cuenta que le llegó la inspiración en la Plaza Nueva de Sevilla y que el Comité organizador del Mundial vendió su diseño por 1.400 millones de los que él se quedo con un millón a repartir con su socia y con la agencia de publicidad.

Martín Pacheco cuenta que se enteró de que Naranjito había sido seleccionada como mascota, en un bar y através del Telediario. Desde entonces, el fenómeno Naranjito empezó a crecer.

Tanto que incluso Naranjito tuvo su propia serie de TV: Fútbol en acción, estrenada por TVE con 26 episodios de unos 20 minutos de duración.

Todo giraba alrededor del fútbol y de Naranito, que iba acompañado de otros personajes, como su novia Clementina su amigo Citronio y el robot Imarchi. Entre los malos se encontraban Zruspa y sus esbirros, los Cocos.

México 1986 - Pique

Siguiendo el camino de Naranjito, el siguiente fue Pique, un jalapeño con un sombrero gigante y un negro bigote que le hacía todavía más divertido. Apoyado sobre un balón más grande que él, esta mascota fue un éxito. Supuso otra gran revolución. El humor entraba a formar parte del juego. Su nombre es un guiño a la palabra 'picante', que tanto caracteriza la comida mexicana.

México organizó un Mundial que en principio había sido adjudicado a Colombia, que no pudo organizarlo fundamentalmente por problemas económicos. Pique venía a decir, con su gesto simpático, que nadie se preocupara, que para eso estaba México. Lo importante era divertirse, y el primero que tenía que transmitirlo era la mascota.

Terminado el Mundial, como ocurre con Naranjito en nuestro país, las camisetas, fotos, y recuerdos con su dibujo se convirtieron en codiciadas piezas para los coleccionistas.

Italia1990 - Ciao

Pero hasta aquí llegaron las mascotas simpáticas, porque los italianos decidieron apostar por todo lo contrario. Una figura conceptual, formada a base de cuadrados con los colores de la bandera italiana. Mucho más frío y conceptual. Parece difícil enternecerse o reír con una figura con poca alma. Quizá era una metáfora involuntaria del fútbol rocoso, duro y desnudo de arreglos que defendían los italianos.

La mayor novedad fue que la pelota de fútbol, que hasta ahora era un complemento, tomaba todavía más protagonismo, y se convertía en la cabeza de esta particular mascota.

Estados Unidos1994 - Striker

Si hay un país que siempre ha apostado por las mascotas en sus eventos deportivos, ese es EE.UU. Desde la NBA a la liga de Fútbol Americano (NFL) todos los equipos que se precien tienen una mascota en la cancha para los tiempos muertos y para animar al personal. Para el desembarco del Mundial de ese deporte que ellos llaman soccer y que pocos conocían apostaron por Striker, un perro con cara simpática, siempre sonriente y corriendo detrás de una pelota.

Su nombre significa delantero y por una vez, parecía que el objetivo de una mascota era enganchar más a la población de su país que hacer de embajador, pero su legado fue más bien discreto.



Francia 1998 - Footix

Un gallo con las palabras Francia 98 en el pecho. Ese fue el diseño que ganó tras un concurso entre las más prestigiosas agencias de diseño de Francia y así se anunció el 28 de mayo del 1998 en la cadena de televisión pública TF1.

El ganador fue Fabrice Pialot y posteriormente se realizó una encuesta a 18.500 franceses para ver cual sería el nombre de la mascota.

Tuvo una rápida y buena aceptación entre los franceses. Por si fuera poco, ese mismo año, Francia ganó 'su Mundial' con la selección liderada por Zidane y desató una locura y por eso muchos aficionados siguen utilizando la imagen de este gallo para recordar aquellos días de celebración nacional.

Pero, ¿de donde viene el símbolo del gallo francés? Porque no es un símbolo oficial, pero si que funciona como tal en el imaginario francés. En la Edad Media, el gallo era un símbolo religioso, en el Renacimiento comenzó a vincularse con la idea de la nación francesa y aunque Napoleón lo substituye por el águila porque "El gallo no tiene fuerza alguna y no puede ser la imagen de un imperio como Francia" según decía, años más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, el gallo volverá a convertirse en símbolo de la resistencia y de valor franceses frente al águila prusiana.

Corea/Japón 2002 - Spheriks

Es difícil explicar en unas líneas esta particular 'familia'. Son tres: el jefe, Ato(el entrenador del equipo, de color naranja) y las dos estrellas, Nik (Jugador azul) y Kaz (jugador violeta) Los Spheriks viven en el cielo, en un lugar llamado Atmozone y juegan a un deporte llamado Atmoball, que a grandes rasgos es como el fútbol pero con obstáculos. Ellos son los buenos y los malos son los Nulmospheriks, que juegan sucio y hacen trampas.

La trama era demasiado compleja para que calara bien fuera de los países anfitriones, y aunque se invirtió mucho dinero en su promoción, estos curiosos extraterrestres no consiguieron calar como esperaban los organizadores.

Alemania 2006 - Goleo y Pille

Aprovechando que se cumplían 40 años de Willie en el Mundial de Inglaterra 1966, los organizadores del Mundial de Alemania decidieron rendirle homenaje y que fuera de nuevo un león la mascota de un mundial. Así, de la mano de Jim Henson del creador de los teleñecos nacieron el león Goleo y su compañero el balón Pille, una pelota que no paraba de hablar (Pille significa en alemán píldora y es la denominación popular para una pelota de fútbol).

Fue presentada el 13 de noviembre de 2004 con la presencia de Franz Beckenbauer y Pelé. Goleo era una mascota casi viviente, más parecida a una marioneta que a un dibujo. Tuvo su propia serie de televisión pero no fue muy popular.

Se le criticó de todo. Desde que no llevara pantalones hasta que fuera poco carismático o que no fuera representativo del pueblo alemán que no se sentía identificado con una mascota que parecía más un guiño para los ingleses y para el resto de aficionados del mundo.