El técnico del Real Madrid, Manuel Pellegrini, se mostró "muy contento" por el esfuerzo realizado por los jugadores blancos en su victoria (2-0) frente al RCD Mallorca, en un encuentro en el que destacó la "solidez defensiva" de sus pupilos y la poca renta de goles certificada.



"El equipo hizo muy buen partido en todos los aspectos. Era complicado por el clima pero también por que hubo muchos cambios en el once, como la vuelta de Kaká y Gago, y por un rival que venía en un buen momento y con mucha confianza. El marcador no refleja lo que fue el partido, tuvimos muchas ocasiones de gol. También destacaría la solidez defensiva", afirmó.



Asimismo, el entrenador chileno recalcó la importancia de "asegurar" los puntos disputados en el Santiago Bernabéu en su "mano a mano" sobre el FC Barcelona. "Los puntos son importantes siempre. Los de casa hay que asegurarlos e intentar sumar la mayor cantidad de ellos en la primera vuelta. Estamos en un mano a mano con el Barcelona y ellos pierden pocos puntos", dijo.



Por último, Pellegrini destacó el papel de Guti, que lejos de los terrenos de juego desde la eliminatoria copera ante el Alcorcón. "El aporte de Guti es muy importante por su precisión en el pase. El equipo necesita de él. Me alegra mucho que hayamos hecho un buen partido en un día con tantas bajas", zanjó. El técnico terminó descartando cualquier fichaje al estar la plantilla "completa".

Van der Vaart y Xabi Alonso, pendientes de pruebas Los jugadores del Real Madrid Rafael Van der Vaart, con un pinchazo en su gemelo derecho, y Xabi Alonso, que sufre una contusión en la cabeza del peroné de su pierna izquierda, serán sometidos a pruebas médicas para determinar el alcance de su respectivas lesiones, que se produjeron en el partido disputado frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu.



El internacional holandés tuvo que abandonar el partido en el minuto 21 y fue sustituido por Esteban Granero tras sufrir las molestias en un contraataque de los madridistas. En el caso de Alonso, su sustitución se produjo en el minuto 82, momento en el que Guti entró en su lugar.

Kaka: "Me siento feliz porque me encuentro recuperado" El jugador de Real Madrid Ricardo Izecson Dos Santos Leite 'Kaká' aseguró que se sentía "feliz", tras disputar el partido frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu en el que el conjunto blanco consiguió la victoria (2-0), porque se encuentra "recuperado" de la pubalgia que le ha mantenido 42 días fuera de los terrenos de juego.



"Arrastro una pubalgía desde hace más de siete meses, jugaba partidos, me resentía, volvía a mejorar... Pero he tenido que parar para recuperarme del todo. Es una enfermedad muy molesta que te limita no sólo a la hora de jugar, también en la vida cotidiana, me dolía hasta al levantarme de la cama", afirmó Kaká.



El internacional brasileño retornaba al once inicial y se mostró eufórico por su recuperación y por la buena marcha del equipo al que ve "muy bien" y recalcó que "lo importante" es que crean "juego y muchas ocasiones de gol".



"He visto al equipo muy bien, sobre todo en partidos importantes donde necesitábamos sacar el resultado. Tenemos que presionar al Barcelona y esperar que algun equipo pueda batirle, el campeonato es muy largo", añadió el jugador madridista sobre la disputa de los blancos por la Liga.