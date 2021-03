Un buen Racing, que con su victoria por 1-2 se aleja de la zona baja de la clasificación, mostró además las carencias del Sevilla en la Liga, competición en la que suma dos derrotas seguidas y cuatro encuentros consecutivos en el Sánchez Pizjuán sin vencer, lo que le aparta de la lucha entre los mejores. [Estadísticas del partido]



El equipo andaluz, nervioso, precipitado y sin recursos, intentó en la segunda mitad paliar el 0-2 con el que acabó la primera parte, pero no pudo ante un adversario ordenado y con oficio.



El Sevilla salió con una alineación atípica debido a las numerosas bajas, pero esta circunstancia se notó más aún en el banquillo que tuvo que confeccionar el técnico Manolo Jiménez, con hasta cuatro jugadores con ficha del equipo filial, además del defensa lituano Marius Stankevicius, reciente fichaje procedente de la Sampdoria italiana que tan sólo ha efectuado dos entrenamientos con sus nuevos compañeros.



Pese a ello, el conjunto andaluz salió con la intención de romper su mala racha en la Liga, especialmente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde no había ganado en sus tres últimas comparecencias, con dos empates -Málaga y Valladolid- y una derrota ante el Getafe.



El Racing, por su parte, quiso prolongar su buen momento y ratificar, especialmente, que fuera del estadio El Sardinero juega con mucha fluidez. Así, el equipo santanderino presionó mucho, cerró bien las bandas para que Diego Capel y el argentino Diego Perotti no entraran en juego y esperó su oportunidad para sorprender.



El delantero Álvaro Negredo, a las primeras de cambio, dispuso de una buena ocasión para marcar, pero fue una acción aislada atacante sevillista, ya que a los locales les costó mucho crear peligro.



En esas llegó la oportunidad del equipo que dirige Miguel Ángel Portugal, que rompió bien la adelantada defensa local para que el joven Sergio Canales resolviera muy bien por alto ante la salida de Andrés Palop.



El Sevilla, como en sus anteriores encuentros como local, tuvo que nadar contracorriente y apareció la precipitación y los nervios ante un rival convencido de sus posibilidades.



La formación andaluza, no obstante, pudo empatar en unos momentos de empuje, pero el que vio otra vez puerta fue Sergio Canales, un medio punta de 18 años por el que se ha interesado el Sevilla y que logró otro gran tanto de calidad y frialdad.



El 0-2 llegó en el minuto 38 y el conjunto de Jiménez se rompió totalmente y lo mejor que le pudo pasar fue que llegara el descanso, pues el Racing hizo lo que quiso e incluso pudo marcar el tercero ante las fuertes protestas de la afición local.



El Sevilla sacrificó desde el inicio de la segunda parte a un centrocampista, Manuel Ortiz 'Lolo', por el delantero marfileño Arouna Koné, único delantero nato que tenía en el banquillo ante las ausencias del malí Frederic Kanouté, en la Copa de África, y el brasileño Luis Fabiano, lesionado.



Además, a los cinco minutos de la reanudación se tuvo que retirar con molestias físicas Perotti y lo sustituyó el jugador del filial Enrique Carreño, pero los cambios no parecieron dar sus frutos de inicio, porque el equipo cántabro no perdió nada de su seguridad defensiva y su planteamiento táctico.



A los sevillistas también les faltó suerte para abrir la puerta adversaria, como en un remate de cabeza del central francés Julien Escudé que acabó con el balón repelido por la cepa de un poste.



La insistencia local sí tuvo su fruto rebasado el primer cuarto de hora de este periodo, cuando el centrocampista marfileño Ndri Romaric puso el 1-2 y ello hizo cambiar la dinámica del choque, ya que el Sevilla buscó con ganas del empate, pero entonces apareció la figura del meta suizo Fabio Coltorti para evitarlo con grandes intervenciones.