El centrocampista de la selección española Cesc Fábregas aseguró que no se siente titular en el combinado dirigido por Vicente Del Bosque y admitió que adquirir el rango de "indiscutible" en España es "el objetivo que más está costando" en su carrera futbolística.



"De mis objetivos, ser titular indiscutible con la selección española es el que mas me está costando. Uno siempre se plantea objetivos. Tengo que dar más, que mejorar más y aprovechar las oportunidades. Uno de mis objetivos prioritarios es llegar al Mundial con opciones de ser titular", dijo Cesc en declaraciones a Onda Cero.



Cesc aseguró que la paciencia es el eje para conseguir su objetivo. "Tengo que ser paciente y cuando tenga una oportunidad tratar de aprovecharla y esperar la oportunidad. Por supuesto que estoy a gusto, el grupo es muy majo y me lo paso fenomenal". Cesc no escondió su prudente ambición: "Está claro que a todo el mundo le gusta jugar pero toca esperar", indicó.



El centrocampista catalán entiende que es difícil ser titular en la que es "probablemente la mejor selección española" de la historia y no olvida que "la decisión del mister siempre es sagrada", por lo que "nunca" piensa quejarse "de nada". "Sería lo último que haría porque si no juego es porque yo no lo estaré haciendo como él quiere o porque tengo que mejorar muchas cosas", confesó.



Cesc reconoce que el partido del miércoles ante Austria en el mismo escenario donde se ganó la Eurocopa de 2008 les traerá muchos recuerdos. "Cuando lleguemos seguro que hay comentarios en el vestuario y en el campo. La verdad es que fueron momentos inolvidables, lo que celebramos todos, tanto los aficionados como los jugadores y la prensa. Va a ser imposible no acordarse de esos momentos", confesó.



Ante la posibilidad de recalar en el Barcelona en el futuro, Cesc se muestra ambiguo. "Ya se verá, yo me encuentro muy tranquilo, estoy bien físicamente, estoy jugando bien, quiero ganar títulos aquí y ni me lo planteo. Si tiene que venir algo pues ya se verá, pero ahora mismo estoy muy concentrado con lo que tengo que hacer en nuestro equipo".