Contador no descarta seguir en Astana

El bicampeón del Tour de Francia Alberto Contador reiteró que el proyecto deportivo será su principal prioridad para decidir en qué equipo corre la próxima temporada y confesó que baraja ofertas del Caisse d'Epargne, Garmin y Quick Step, aunque no descarta cumplir en 2010 su año de contrato con el Astana.

Tras recoger el 'Premio Ictus Social' de 2009, en el Día dedicado a esta enfermedad cerebral, Alberto Contador, al que se le detectó un cavernoma en mayo de 2004 que a punto estuvo de acabar con su carrera deportiva, anunció que su futuro profesional "está decidiéndose" y que, "entre ésta y la próxima semana se resolverán muchas dudas".

"Están saliendo noticias en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que rescindir mi contrato -por no estar en la lista Pro Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- es muy sencillo y no es así, os aseguro que no resulta tan sencillo", reconoció el vencedor del Tour de Francia 2009.

"Estoy valorando la posibilidad del equipo Astana, con el que tengo un año de contrato y luego otros, que están apostando fuerte por mi desde hace tiempo como Garmin, Quick Step y Caisse d'Epargne. Me gustaría dar la respuesta, pero todavía no lo sé", indicó.

No obstante, subrayó que en lo que piensa es "en el proyecto deportivo". "¿Prioridad? A día de hoy necesito un proyecto que pueda responder en el Tour de Francia, que es la carrera que más me preocupa y que todo el equipo esté volcado al cien por cien conmigo. No es fácil elegir y menos en estas fechas. Lo que sí quiero es clarificar todo cuanto antes para empezar a trabajar con el nuevo equipo y tener un poco de tranquilidad", deseó.

En este sentido, el ganador de la Vuelta a España y Giro de 2008 indicó que sus abogados siguen estudiando el contrato con el Astana, por si éste fuera susceptible de ser rescindido, ya que a fecha de 20 de octubre el equipo kazajo aún no ha sido incluido en la lista ProTour para la próxima campaña.

“La del Astana es una opción que está cogiendo forma, con unos nuevo dirigentes que son serios“

"Mis asesores siguen mirándolo. El procedimiento se puede alargar mucho, más de un mes, y no me puedo plantar a mediados de diciembre sin saber mi futuro. La del Astana es una opción que está cogiendo forma, con unos nuevo dirigentes que son serios", señaló el corredor de Pinto, que considera que hoy en día es "inviable" integrar un equipo nuevo patrocinado por el piloto Fernando Alonso. "Bastantes problemas tiene ya un equipo medio hecho como para hacerlo desde cero", dijo.

En lo que no dudó en ningún momento Alberto Contador es en el tipo de proyecto deportivo que le gustaría, pues "a día de hoy lo que necesito es un proyecto que pueda responder sobre todo en el Tour de Francia, que es mi principal objetivo y en que el equipo esté volcado en mí al ciento por ciento".

"El procedimiento se podría alargar durante más de un mes, pero no me puedo plantear pensar en esto hasta diciembre", aseveró el flamante vencedor del Tour de Francia.

Acerca de las recientes manifestaciones de su director, el belga Johan Bruyneel, a la revista 'Humo', en las que, entre otras cosas, dice que Contador ha pasado a ser el corredor mejor pagado del mundo "y así es difícil mantener los pies en la tierra", el madrileño eludió la polémica. "Son unas declaraciones que no les doy importancia. La temporada de 2009 ha quedado atrás y pienso en 2010 y en el Tour de Francia y no es algo que entre a valorar", indicó.