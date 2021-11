El futuro de Contador, todavía en el aire

El Astaná, equipo de Alberto Contador, no aparece en la primera lista de trece equipos ProTour que hizo oficial la UCI (Unión Ciclista Internacional). Se trata de un problema burocrático, pero de momento no cumple "los criterios administrativos y financieros necesarios".

Por lo que el madrileño podría rescindir su contrato con el equipo kazajo de manera unilateral. Como a fecha 20 de octubre Astaná todavía no dispone de licencia ProTour para 2010, Contador tiene la posibilidad de desvincularse de su equipo sin pagar compensación alguna y sin aviso previo.

La UCI ha recogido la documentación que exige a los equipos para renovar su licencia. De momento, la han presentado 13 equipos -AG2R, Française des Jeux, Footon-Servetto (ex-Fuji-Servetto), Garmin, Lampre, Liquigas, Quick Step, Omega Pharma, Rabobank, RadioShack, Columbia, Katusha, Milram- y, por distintos motivos, cinco no han pasado el primer corte: Astana, Caisse d'Epargne, Euskaltel, Saxo Bank y Sky.

En concreto, el Astana no ha superado las exigencias financieras de la UCI por lo que, al incumplir la reglamentación, no ha podido conseguir la licencia Pro Tour. Se trata de un documento donde debe acreditar su presupuesto, los contratos de esponsorización con los diferentes patrocinadores, la garantía bancaria, los contratos en vigor de al menos 12 corredores y, en el caso de nuevos equipos, una descripción de su estructura.

Los problemas económicos que ha pasado el equipo fundado en Kazajstán ya le ponían bajo el punto de mira de la Unión Ciclista Internacional, sobre todo después de que en el pasado Giro de Italia varios de sus corredores participaran sin haber cobrado su sueldo de meses anteriores.

Caisse d'Epargne, Euskaltel, Saxo Bank y el nuevo grupo británico Sky se encuentran en el mismo caso, y la UCI les ha dado a las cinco formaciones una prórroga hasta el 20 de noviembre para completar la documentación.

El hecho de no haber pasado esta primera parte del examen no significa que no vayan a competir el año que viene, puesto que aún disponen de un mes para presentar la documentación pertinente. Sin embargo, el artículo 2.15.139.8, apartado f), del reglametno ciclista establece que cualquier corredor de un equipo ProTour puede rescindir su contrato unilateralmente si su formación no cumple las exigencias de la UCI, aunque sea en el primer plazo.