El vigente campeón del Tour de Francia, Alberto Contador, ha reconocido en León que tiene varias ofertas "interesantes" de hasta tres equipos para la próxima campaña y admitió su posible "desvinculación" de su actual equipo, el Astana.

"Ya se sabe que hay varios equipos interesados en mí, están apostando muy fuerte y están muy bien posicionados, mientras que el Astana he tenido una reunión con los nuevos directivos, están haciendo muy buen equipo y esa opción también está ahí", apuntó el corredor de Pinto.

El doble vencedor del Tour de Francia (2007 y 2009) y ganador del Giro de Italia y Vuelta a España de 2008, no quiso dar más detalles. "El futuro de Alberto Contador va y viene, están saliendo noticias de que se puede romper mi contrato con Astana, pero una cosa es lo que sale y otra lo que verdaderamente es; iremos viendo estos días como se desarrollan los acontecimientos".

"Hasta que no conozca la opinión de los expertos, no voy a hacer ninguna valoración de lo que considero más conveniente para mi futuro. Por el momento tengo un contrato en vigor con el equipo Astana", aseguró.

Contador, que estuvo en unas charlas organizadas por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), contó con una improvisada rueda de prensa donde relató a los más pequeños y a todos los asistentes su última aventura en el Tour de Francia

"Ha sido una temporada muy buena, la valoraría con sobresaliente porque mi objetivo era ganar el tour y lo he conseguido", apuntó el madrileño reconociendo que "después del gran esfuerzo realizado, que ver que has conseguido tus retos, es para estar muy contento".

Sobre su principal rival en esta edición y además compañero de equipo, el estadounidense Lance Armstrong, Contador dijo que fue una victoria "un poco diferente de otras carreras, un poco extraña en muchos aspectos, pero te sirve para aprender y para valorar más las cosas".

"No me sentí marginado con la presencia de Lance Armstrong porque he tenido muy buena gente a mi alrededor que me ha apoyado de forma incondicional y lo que sí pasó es que en algunos momentos no terminaba de entender la situación que se estaba dando en el equipo", sentenció el vigente campeón del Tour.