Portugal salva la papeleta y accede a la repesca

La selección portuguesa, que no contó con el lesionado Cristiano Ronaldo, jugará la repesca para el Mundial 2010 tras despachar sin complicaciones a una débil Malta por 4-0, triunfo que le garantiza el segundo puesto del Grupo 1, lo que a su vez deja a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic condenada a ver el Mundial como mero espectador.

Catorce minutos duró la frágil esperanza de la selección dirigida por Lars Lagerbäck y liderada por la estrella del Barça, el tiempo que tardó Nani, el extremo del Manchester, epígono del lesionado y ausente Cristiano Ronaldo, en marcar el primer gol, lo que era totalmente previsible ante un rival que sólo había cosechado un punto en los nueve partidos anteriores.

Poco importó el tempranero gol de Mellberg. El tanto en Guimaraes condicionó lógicamente el juego sueco, que de todas maneras derribó la resistencia de Albania y encarriló la goleada en la primera parte.

Con la decepción en el rostro tras comprobar la goleada de Portugal que le marginaba del Mundial, Suecia firmó el cuarto en los últimos minutos, por medio de Sevensson. Para entonces, Zlatan Ibrahimovic ya había abandonado el terreno de juego, sustituido por Rossenberg a falta de un cuarto de hora. El astro sueco no estará en el Mundial.

No se echó de menos a Cristiano

Para entonces, el conjunto de Carlos Queiroz logró apuntalar la victoria, la tercera consecutiva en una irregular clasificación, por debajo del nivel esperado, apostando de nuevo por un 4-3-3 que no le había funcionado en los primeros partidos de la fase de clasificación del grupo.



En el último tramo de la primera parte, de nuevo Deco, muy activo, intentó centrar para Liedson, pero Scicluna rechazó el balón y éste quedó al alcance de Simao Sabrosa, quien no perdonó y perforó las redes del meta de Malta.



El jugador del Atlético de Madrid volvió a liderar el ataque de Portugal, después de haber conseguido dos tantos en el partido del pasado sábado contra Hungría, y se consolidó como el máximo goleador -con cuatro dianas- de la selección lusa en la fase de clasificación, periodo en el que Cristiano Ronaldo no metió ninguno.



Después de varios intentos durante el encuentro por el flanco derecho del área maltesa, la defensa del equipo mediterráneo volvió a ceder un gol en una jugada en la que el lateral Miguel Veloso, que estaba libre de marcaje, remató con el pie derecho en la segunda línea de ataque. Casi en el tiempo añadido, Edinho le hizo el cuarto y último gol al conjunto maltés, después de una salida a destiempo del cancerbero de Malta, que le permitió tirar a una portería desierta.



La victoria de los hombres de Queiroz los coloca en el bombo de la repesca para la cita sudafricana, donde parten como cabezas de serie, motivo por el que evitarán a otras selecciones fuertes, y que acabaron segundas en sus grupos, como Francia y Rusia.