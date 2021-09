El partido Estudiantes-Gran Canaria se jugará, a pesar de la gripe A

La ACB ha confirmado al Estudiantes que el partido de la segunda jornada frente al Gran Canaria 2014 se jugará definitivamente en el horario previamente establecido (miércoles 20.00 horas), según informa en un comunicado el colectivo de clubes.



Varios jugadores del conjunto colegial se han visto afectados los pasados días por un brote de gripe A. De hecho Yannick Driesen y Carlos Suárez ni siquiera se desplazaron a Valencia con el equipo para afrontar su debut en la Liga Regular ACB.



El doctor Juan José Pérez, médico estudiantil, emitió el lunes un parte médico en el que se informaba de la situación de la plantilla, con seis afectados, ya que a Suárez y Driesen se les añadía Petar Popovic, Javier Beirán, Germán Gabriel y Daniel Clark.



"En definitiva, seis jugadores, la mitad del plantilla, han sido posiblemente afectados por el virus H1N1 (Gripe A)", concluía el parte del doctor, e incluso el Estudiantes comunicó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad y Política Social el estado de salud actual de la mitad de la plantilla colegial.



Esther Queraltó, secretario general de la ACB, ha señalado: "Lamentamos la situación del Estudiantes, pero ante la falta de un diagnóstico claro sobre la enfermedad de sus jugadores hemos desestimado el aplazamiento del partido solicitado por el club".



"Nuestra normativa dice que un encuentro sólo podrá ser suspendido cuando el club no pueda disponer de un mínimo de cinco jugadores de edad sénior de entre los que estén inscritos en la competición. Actualmente, el Estudiantes sólo presenta dos bajas por la afección gripal que sufre", apunta.



El Estudiantes acata la decisión



Por su parte, el club Estudiantes ha comunicado que acata la decisión de la ACB de no postergar el encuentro de mañana ante el Gran Canaria 2014, después de que varios jugadores del conjunto madrileño hayan caído enfermos, en algunos de los casos posiblemente afectados por Gripe A.



No obstante, Estudiantes se ha reconocido que "no se sabe en qué condiciones se afrontará el partido de mañana", cuyo horario se mantiene, según lo previamente establecido, a las 20.00 horas.