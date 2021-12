El Real Madrid no las tiene todas consigo en su debut en la Liga ACB 2009-2010., equipo que la temporada pasada peleó por eludir el descenso durante buena parte de la fase regular. Pero las bajas merman de efectivos al conjunto de Messina.Además, para añadir morbo al encuentro,, quien no contó para el nuevo presidente, Florentino Pérez.Su sustituto, Ettore Messina, no podrá contar con Felipe Reyes ni con Tomas Van den Spiegel, dos bazas importantes bajo los aros. Así las cosas, los madridistas viajan a Sevilla con las únicas bazas de Garbajosa, Lavrinovic y el senegalés Samb - muy criticado contra los Jazz - como pívots natos.Por su parte, los de Plaza están con la, que terminó con una derrota por la mínima (77-78) en el último suspiro, después de dar una buena imagen.El principal escollo del Cajasol será jugar, reservada para un espectáculo de Disney, por lo que se desplazan al Velódromo de Dos Hermanas. Habrá un servicio especial de trenes para los aficionados.El ex técnico del Madrid cuenta con toda su plantilla, compuesta por el base Earl Calloway, el escolta Tyrone Ellis, los aleros Andrés Miso, Domen Lorbek y Tariq Kirksay, el ala-pívot Dusko Savanovic y los pívots Juan José Triguero, Xavi Rey, Cabanas Pivot y Josh Asselin.