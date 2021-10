Primera victoria de Madrid en Copenhague, a pedales

Madrid se apuntó una victoria simbólica sobre sus rivales para organizar los Juegos de 2016 cuando los deportistas españoles que apoyan a la candidatura fueron los primeros en llegar al Ayuntamiento de Copenhague, al término de la ruta ciclista en la que participaron las cuatro aspirantes.



El equipo de Madrid, encabezado por el pentacampeón del Tour de Francia y oro olímpico, Miguel Indurain, fue el primero en llegar a la meta instalada en la plaza del Ayuntamiento de la capital danesa, seguido del de Tokio, el de Río de Janeiro y el de Chicago que llegó en última posición, con el ex atleta y doble campeón olímpico, Edwin Moses.



La baja temperatura de hoy en Copenhague y los intermitentes chaparrones que caen en la ciudad no deslucieron el espectáculo, en el que estaba prevista la participación de una treintena de atletas, ganadores de 59 medallas olímpicas de las cuatro capitales aspirantes a lograr los Juegos de 2016,



"El pelotón", encabezado por el equipo de Madrid uniformado en color gris, apareció minutos antes de las 13.00 horas tras completar los ocho kilómetros que separan el Bela Center, lugar en el que mañana se elegirá la sede de los Juegos, de la plaza del ayuntamiento.



El consistorio de Copenhague ha instalado en ella una serie de espacios para practicar deporte y un gran escenario para vivir la cuenta atrás y el momento en el que el COI anunciará mañana su decisión.



Miguel Indurain, Fermín Cacho, Marta Domínguez, Amaya Valdemoro, Joan Lino, Arantxa Sánchez Vicario, Almudena Cid, Joan Lino, Beatriz Ferrer Salat, Jauma Fort y el presidente de la Comisión de Atletas del COE, Ignacio Sola, entre otros, formaron parte de la comitiva de Madrid, vitoreada a su llegada por un grupo de estudiantes españoles.



Indurain, especialmente recordado en Dinamarca por sus duelos con el danés Bjarne Riis en el Tour de Francia, fue de los más solicitados por los transeúntes para autógrafos y fotografías, mientras sus compañeros de equipo vitoreaban el triunfo de Madrid y saludaban con la mano abierta, en reflejo del emblema olímpico de la capital.



Tokio, uniformado en morado, Río, con los colores de la bandera de Brasil y con su ministro de deportes, Orlando Silva, aunque sin Pelé ni el ex tenista Gustavo Kuerten en el equipo, y Chicago, con chubasqueros azules, entraron después en la plaza del Ayuntamiento.



También se sumaron al acto integrantes del comité organizador de la Sesión del COI y miembros de este organismo como el namibio Frank Fredericks, uno de los votantes en la sesión de mañana.