Barack Obama estará en Copenhague

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estará finalmente en Copenhague este viernes para apoyar a la candidatura de Chicago para albergar los Juegos Olímpicos de 2016, cuya sede final se hará pública a las 18.30 horas de ese mismo día en la capital danesa.



Según confirmó la Casa Blanca a través de su portavoz Robert Gibbs, Obama viajará el jueves por la noche a la capital danesa para unirse a la delegación que, en un principio y por problemas de agenda del mandatario, iba a encabezar su esposa Michelle.



La delegación de Chicago 2016 llegará antes a la ciudad donde el Comité Olímpico Internacional (COI) decidirá la ciudad elegida para organizar la cita a la que optan Madrid, Río de Janeiro, Tokio y Chicago.



La noticia ha sido recibida con satisfacción por la 'Ciudad del Viento' y su alcalde, Richard M. Daley, ha señalado que el matrimonio Obama "simboliza la esperanza, la oportunidad y la inspiración que hace grande a Chicago". "Estamos honrados de que dos de nuestros más ilustres residentes lideren nuestra delegación en Copenhague".



"Quién mejor que el presidente de los Estados Unidos y la Primera Dama para compartir con los miembros del Comité Olímpico Internacional el compromiso y el entusiasmo de Chicago con el Movimiento Olímpico y Paralímpico", sentencia Daley.



Por su parte, el presidente de Chicago 2016, Patrick Ryan, cree que la presencia del mandatario "es la mayor expresión del apoyo" con el que cuenta la candidatura estadounidense y que servirá para "extender una mano de amistad en nombre del país y la ciudad de Chicago" de cara a albergar los Juegos de 2016.



En cambio, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón no se siente intimidado por el poder político y mediático del presidente Obama. "Está bien", afirma, "dará más emoción", añade, pero cree que "la mejor baza la tiene Madrid porque viene el Rey de España". "Creo que es muy razonable que los jefes de estado apoyen a sus ciudades en un acontecimiento tan importante".



Zapatero estará en Copenhague



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que viajará a Copenhague para asistir a la votación del Comité Olímpico Internacional, ha mostrado su confianza en la candidatura olímpica de Madrid para albergar los Juegos de 2016, pese a reconocer que está "difícil".



"Es difícil, pero hay partido porque yo creo que Madrid tiene una buena candidatura", ha manifestado Rodríguez Zapatero en declaraciones a la Cadena Ser. "Vamos a ver si lo conseguimos", ha dicho, al tiempo que reconoció que "es verdad que hay mucha gente que dice que el hecho de que Latinoamérica no haya tenido ninguna,... (puede favorecer a Río de Janeiro)".



"Pero sobre todo tenemos una gran unidad. He trabajado codo con codo este fin de semana, todavía he estado hablando con el alcalde de Madrid", ha explicado. "Es una gran unidad de todo el país en torno a la candidatura olímpica de Madrid en mi opinión tenemos las instalaciones más avanzadas y un modelo de Juegos Olímpicos moderno y sostenible".



Lula: "Creo que vamos a regresar con una victoria"



Otro que estará en Copenhague, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que, aunque cualquier cosa puede ocurrir, confía en que Río de Janeiro será elegida el próximo viernes como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, honor por el que compite con Madrid, Chicago y Tokio.



"Se trata de una disputa. Si no ganamos, nos prepararemos para otra. Pero creo que vamos a regresar de Copenhague con una victoria", afirmó Lula en su programa semanal de radio "Desayuno con el presidente".



Según el jefe de Estado de Brasil, Brasil es el único de los países en disputa que nunca ha organizado unos Juegos, así como el único de los diez países con mayor Producto Interior Bruto (PIB) del mundo que nunca ha sido sede del evento.



"Brasil forma parte de los diez países más ricos del mundo y es el único que no realizó unos Juegos Olímpicos. Brasil, además, está en una situación de estabilidad económica y de posibilidad de crecimiento que permiten convencer a cualquiera de las buenas condiciones del país para realizar unos Olímpicos", afirmó.



"Yo he dicho que esos son factores determinantes porque, mientras que para los otros países se trata apenas de otros Juegos Olímpicos, para Brasil será la autoafirmación de un pueblo, de la autoestima de un pueblo a flor de piel", agregó.



Lula recuerda que mientras que España y Japón ya organizaron unos Juegos Olímpicos y Estados Unidos organizó cuatro, la Unión Europea se prepara para organizar los decimoséptimos en Londres en 2012, en tanto que toda América Latina apenas fue sede de los de México en 1968.



Aseguró que le envió cartas a todos los electores del COI explicando esos argumentos y que espera que ellos "comprendan que Suramérica, que cuenta con 180 millones de jóvenes, merece realizar unos Juegos Olímpicos".