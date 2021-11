Tokio 2016, sin "padrinos de Estado"

La campaña de Tokio para los Juegos de 2016 está aún a la espera de que el nuevo primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, confirme si asistirá a la ceremonia del 2 de octubre en Copenhague, donde el COI dará a conocer la ciudad ganadora.



A una semana del anuncio, Tokio 2016 únicamente puede confirmar la asistencia del gobernador y alcalde de la capital nipona, Shintaro Ishihara, quien viajará mañana sábado a Dinamarca, informaron a Efe fuentes de la campaña.



Un grupo de trece atletas japoneses de diversas disciplinas, once de ellos oros olímpicos, representarán además a Tokio 2016 en Copenhague junto al presidente de la candidatura, Ichiro Kono.



Kono considera no obstante "imprescindible que (Hatoyama) esté para ganar", según expresó en la última rueda de prensa ofrecida por la campaña tokiota, la semana pasada.



La campaña tokiota se reunió hace una semana con Yukio Hatoyama para pedirle que viaje a Copenhague y el primer ministro, que ha expresado su apoyo a Tokio 2016, contestó que está "analizando seriamente" esa posibilidad, según la agencia local Kyodo.



Las otras tres candidaturas que optan a los Juegos Olímpicos de 2016, Río de Janeiro, Madrid y Chicago, se presentarán en Copenhague con el respaldo de relevantes autoridades de su país.



En el caso de Madrid, el apoyo vendrá de los Reyes de España y del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



Mientras, Río de Janeiro aseguró en agosto que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estaría en Copenhague el 2 de octubre, al tiempo que la primera dama estadounidense, Michelle Obama, viajará para apoyar la candidatura de Chicago.



La falta de un elevado respaldo popular ha sido uno de los puntos débiles de la candidatura tokiota, algo que el Comité Olímpico Internacional (COI) señaló en su último informe de evaluación, no vinculante.



El menor índice de apoyo ciudadano de Tokio en comparación con las otras tres candidatas (un 56 por ciento, según el COI) puede sumarse ahora a la falta de una representación política japonesa de alto nivel en Copenhague.



El presidente del Comité Olímpico Japonés (COJ), Tsunekazu Takeda, dijo recientemente a la prensa que confía en que finalmente el nuevo primer ministro de Japón, investido hace apenas dos semanas, iría a Copenhague.



"Le he propuesto ir a Copenhague y creo que sí irá", dijo Takeda al diario deportivo nipón Sankei Sports. La campaña de Tokio 2016 ha buscado desde hace meses la asistencia del príncipe heredero en Japón, Naruhito, a la capital danesa, algo que tampoco ha sido confirmado.