Alonso sólo aspira al podio en Singapur 2009

Dejando atrás la polémica por el Gran Premio de Singapur de 2008, que ha causado una gran conmoción en el seno de la escudería Renault y de la Fórmula 1, Fernando Alonso se centra en la presente edición de la carrera, que se disputa este fin de semana, y se fija como objetivo estar lo más cerca posible del podio."El coche se está comportando bien en la mayor parte de los circuitos, así que creo que somos lo suficientemente competitivos como para estar cerca del podio (en Singapur), que debe ser mi objetivo este fin de semana", afirma Alonso en declaraciones difundidas por su equipo.El año pasado, Fernando Alonso se proclamó vencedor en el circuito de Singapur , tras una carrera accidentada y marcada por el accidente de Nelson Piquet Jr., que le dio una ventaja a la postre definitiva para el triunfo.Pero, como ha quedado demostrado, y a pesar de la inocencia del asturiano , aquella distó mucho de ser una carrera limpia ya que Flavio Briatore, director general de Renault, organizó el accidente junto a su jefe de ingenieros, Pat Symonds, para proporcionar una ventaja al piloto asturiano.Al referirse a Singapur, el bicampeón español señala las cualidades del trazado: "Me gusta el circuito porque es muy exigente y tiene algunas zonas, como la variante de alta velocidad de la curva 10, en donde puedes ir muy rápido y aprovechar los bordillos., pero ofrece algunas oportunidades".Alonso confesó que este año no variará su modo de vida durante el fin de semana de un gran premio que se disputa en horario nocturno. "El año pasado decidí que lo mejor era mantener el horario europeo y evitar adaptarse al local. Así que haremos lo mismo este año porque es la mejor manera de mantener los niveles de energía".Al recordar la última carrera, el Gran Premio de Italia en Monza, Alonso señaló: "Teniendo en cuenta que salí desde el octavo puesto de la parrilla, estoy contento de haber podido acabar quinto, un resultado mejor del que esperaba antes de la carrera"."Utilizamos el" -sistema de recuperación de energía cinética- "todo el fin de semana, pero en la salida de la carrera no le saqué todo el partido por lo que perdí la ventaja al llegar a la primera curva", recuerda el ovetense."Durante el resto de la carrera el coche tuvo un buen equilibrio y mi estrategia a una sola parada funcionó bien y pude sumar unos puntos importantes", agrega.