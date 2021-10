Schumacher seguirá en Ferrari, como consultor

El ex piloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, confirmó la ampliación de su contrato como consultor de la escudería Ferrari por los próximos tres años.



"Este jueves, el presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, y yo acordamos extender nuestra cooperación para otros tres años más. Estoy muy feliz por esto porque siempre he querido formar parte de la familia 'ferrarista' y del nombre de Ferrari, que simboliza pasión, calidad y el más alto nivel deportivo", indicó el 'Kaiser' en su web.



Ahora, el germano aseguró que su dará "su aporte" en el departamento de GT del 'Cavallino Rampante', encargado de los coches de carretera. "Siempre me he divertido mucho participando en el desarrollo del 'Ferrari California', el '430 Scuderia' y el nuevo '458 Italia', que presentaremos el próximo martes en el 'Motorshow' de Frankfurt", afirmó.