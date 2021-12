Capello, el "casto"

Que Capello presume de tener 'mano de hierro' en los vestuarios que dirige no es nuevo. El italiano, ex entrenador del Madrid, ha vuelto a hacer gala de ello en su faceta de seleccionador inglés limitando la presencia de novias y esposas en las concentraciones.



Mientras Inglaterra celebra la clasificación para el Mundial 2010, tras la goleada (5-1) ante Croacia -la misma selección que les apeó de la Eurocopa 2008 y provocó el cambio en el banquillo-, el italiano ha aprovechado para lanzar un aviso: en Sudáfrica, las esposas y novias sólo al día siguiente de cada partido.



"Iremos a Sudáfrica a jugar, no de vacaciones", ha afirmado así de tajante Capello. El italiano quiere evitar de esta forma lo que ocurrió en Alemania 2006.



En el pasado Mundial de fútbol, pobre en resultados para la selección 'pross', la prensa culpó de los males del equipo a la presencia de las llamadas "Wags" (acrónimo de 'Wives and girlfriends'), que en su mayoría son carne de 'papel couché'.



El central Rio Ferdinand fue uno de los que dio la razón a los tabloides al describir entonces aquel ambiente como "un circo", en el que el fútbol tenía "un papel secundario".